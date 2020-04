CAPITAL FEDERAL - A pesar de la negativa de los proveedores industriales, autoservicios mayoristas y cadenas de supermercados de todo el país revelaron que existen aumentos de precios de 10% promedio en la harina y sus derivados, aceites, artículos de limpieza y perfumería, y vegetales, entre otros segmentos.

Así lo confirmaron a BAE Negocios el presidente de la Cámara de Autoservicios Mayoristas (Cadam), Alberto Guida; y su par de la Federación Argentina de Supermercados (FASA), Víctor Palpacelli. Este último expresó: "estamos viviendo entre las inspecciones del Gobierno Nacional para Precios Máximos y las presiones de la industria que avanza en modificaciones en las listas de precios".

En esta dirección, tanto Guida como Palpacelli informaron que los nuevos listados presentan aumentos en la harina (tal como adelantó este medio para el caso de las panaderías); subas en los derivados (fideos, polenta, tapas para empanadas y tartas); aceite (de girasol y soja); huevos, y productos de limpieza y perfumería. "No podemos sostener los márgenes", aseguró Palpacelli. "Estamos a su vez presionando a la industria para no convalidar las listas", afirmó.

Por su parte, desde la cámara aceitera CIARA admitieron que existen pedidos suyos y de otras cámaras. "Los costos aumentaron, de los insumos, pero no hubo traslados a precios", aclararon. En tanto, la cámara de industriales fideeros UIFRA sostuvo que "respeta la resolución de Precios Máximos", pero afirmó que no pueden "garantizar el 100% de los socios, porque se pueden dar ajustes en distintos puntos de la cadena", manifestó Juan Airoldes, presidente de la entidad,

La prórroga de "Precios Máximos" por 30 días no cayó bien entre los empresarios de consumo masivo y mucho menos en los que participan de Precios Cuidados, cuyos valores no se actualizan desde el 6 de enero. Días atrás, en el Gobierno aseguraron que no existe margen para subir los precios, pero las empresas plantean que tuvieron en los últimos meses subas de costos de hasta 20%.

Tanto Ciara como la Unión de Industriales Fideeros (Uifra) plantean la necesidad, por un lado, de ir ajustando parcialmente los precios máximos, así como también actualizar los productos de Precios Cuidados o reemplazarlos por otros, ya que "están operando a pérdida", sostuvo Ciara en su carta.

"El 70% del costo de los aceites envasados se encuentra en la materia prima. El aceite crudo de girasol, por ejemplo, en lo que va del año aumentó de $38,4 la tonelada a $ 43,5, es decir, un 13,3%. Adicionalmente, la paritaria nacional aceitera está por cerrarse de manera inminente dadas las presiones explícitas de los gremios que nuclean la actividad. El resto de los costos de aceite envasado sigue al aumento del dólar, que en lo que va del año ya registra un incremento del 10,1%", explicó el titular de Ciara, Gustavo Idígoras.