Entre el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre, la ciudad de Puerto Madryn se convierte en el epicentro del periodismo nacional con la realización de la 63ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Este evento, que reúne a directivos y editores de medios impresos y digitales de todo el país, se realiza por segunda vez en la provincia de Chubut, tras la primera cita en 1970 en la ciudad de Trelew.

Las actividades, que tienen como sede el Hotel Rayentray, están organizadas por ADNSUR y Canal 12, y ponen bajo la lupa la actual situación de las libertades de expresión y prensa en Argentina. En este marco, los asistentes analizarán los acontecimientos del último semestre y debatirán sobre el futuro de la industria periodística tanto a nivel nacional como global, enfrentando los nuevos retos que acarrean la evolución de la inteligencia artificial y la sustentabilidad de los medios.

Uno de los ejes centrales de la Asamblea será la elección de nuevas autoridades y la conformación de la Junta de Directores de ADEPA, que conducirán a la entidad durante el próximo período.

La agenda del encuentro incluye además una serie de capacitaciones y conferencias con la participación de destacados especialistas locales e internacionales. Entre ellos destacan Pepe Cerezo, director de Evoca media y fundador de Digital Journey (España); Ismael Nafría, periodista, escritor y consultor español; Majo Iriarte, gerente de alianzas con medios de Google para Argentina; y Claudia Báez, cofundadora y exdirectora del medio digital Cuestión Pública. También estarán presentes referentes académicos y tecnológicos como Miguel Carvajal, director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández (España), y José Jorge García Gómez, gerente global de preventa de Protecmedia (España).

Además, figuras clave del ámbito periodístico argentino como Fernanda Kobelinsky (editora general de Infobae América), Marina Dragonetti (jefa de producto digital y editora de newsletters de Clarín), Diego Japas (prosecretario de redacción en La Nación) y Ezequiel Franco (director digital de 0221, La Plata) compartirán sus experiencias e intercambiarán ideas para fortalecer el presente y futuro de la prensa en el país.

Con la prensa argentina reunida en Puerto Madryn, la Asamblea de ADEPA se presenta como un espacio fundamental para reflexionar sobre los derechos fundamentales, los cambios tecnológicos y las estrategias que permitirán a los medios potenciar su rol en una sociedad en constante transformación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 3 de septiembre

16.00 – 17.00

Reunión del Consejo Ejecutivo en los salones del Hotel Rayentray.

Exposición: “Chubut, la "tierra prometida": la historia e impronta de las corrientes migratorias que llegaron a la provincia”

A cargo de Nelcys Jones, profesora de historia, vicepresidente de la Asociación Cultural Galesa e integrante del Centro de Estudios Históricos de Puerto Madryn.

17.00

Exposición: “Más allá de la red: la pesca que construye futuro”

A cargo de Gustavo González, presidente de la Cámara Flota Amarilla del Chubut (CAFACH); y Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

20.00 – 22.45

Cóctel de bienvenida.

Jueves 4 de septiembre

9.30 – 10.00

Acreditación de los asambleístas

10.00

Reunión de la 188ª Junta de Directores

11.00 – 12.00

Inauguración de la 63ª Asamblea General Ordinaria

Informes de la Presidencia y de la Tesorería

12.00 – 13.00

Charla “La Argentina frente a la nueva bipolaridad Estados Unidos-China: caminando entre líneas rojas”

A cargo de Fabián Calle, Senior Fellow Florida International University y Director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI. Modera: Pablo González, conductor de Canal 12

13.30 – 15.00

Reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones.

15.00 – 17.30

Actividades de capacitación

Presenta y modera: Ana Ortiz, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Cielo.

15.00 – 15.40 “

Enfrentar al tsunami: visión estratégica ejecutiva para la adopción de IA en los medios y no morir en el intento”.

A cargo de Claudia Báez (Colombia), consultora en innovación digital e IA. Mentora en transformación digital y estrategia de negocio.

15.40 -- 16.10

“Presentación de Google News Initiative”

A cargo de María José Iriarte, gerente de Desarrollo de Asociaciones Estratégicas de Google.

16.10 – 16.50

“Los newsletter: herramienta perfecta para el engagement”

A cargo de Ismael Nafría (España), periodista y consultor autor de la newsletter Tendenci@as.

16.50 – 17.30 “El impacto de la IA en los modelos del negocio”

A cargo de Pepe Cerezo (España), fundador y director de Digital Journey

18.00 – 19.30

Reanudación de la Asamblea

18.00 – 19.30

Taller de capacitación para invitados “Cómo combatir la desinformación electoral en la era de IA”

Dictado por Nadia Nasanovsky (Uruguay), coordinadora de formación en investigación digital para América Latina de la agencia AFP.

19.30

Finalización de actividades

21.00

Comida de camaradería.

Viernes 5 de septiembre

9.00 – 12.00

Actividades de capacitación

Presenta y modera: Rocío Barquín, directora de Estrategias en Redes Sociales de ADNSUR

9.00 – 9.30

“Del Mercedes de Fangio al McLaren de Piastri. Tecnología para Triunfar”

A cargo de José Jorge García Gómez (España), gerente Global de Preventa de Protecmedia.

9.30 – 10.00

“Reescribiendo las reglas: más resultados con menos recursos”.

A cargo de Gastón Serralta, CEO de Dosunos.

10.00 – 10.40 “Claves para impulsar una cultura de la innovación en los medios”

A cargo de Miguel Carvajal (España), director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández.

10.40 – 11.00

Presentación del informe sobre el uso de IA en los medios argentinos

A cargo de Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de ADEPA; y Pablo Martín Fernández, gerente regional para América latina y el Caribe del International Fund for Public Interest Media.

11.00 – 12.15

Panel “Noticias y algoritmos: cómo los medios argentinos están implementando la IA en las redacciones”

Panelistas: Fernanda Kobelinsky, editora general de Infobae América; Marina Dragonetti, Jefa de producto digital y editora de newsletters de Clarín; Diego Japas, prosecretario de redacción en La Nación y Ezequiel Franco, director digital de 0221 (La Plata).

12.30 – 13.30

Continuación de la Asamblea

*Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

*Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones.

*Informes de las comisiones de Capacitación Multiplataforma; de Desarrollo Digital; de Desarrollo de Medios Locales; de Premios; de Propiedad Intelectual, y de Socios.

13.30

Cierre de la 63ª Asamblea General Ordinaria

15.30

Reunión de la 189ª Junta de Directores renovada

*Elección para integrar el Consejo Ejecutivo 2025/2026.

*Proclamación de los consejeros electos.

17.30

Reunión constitutiva del nuevo Consejo Ejecutivo 2025/2026 y distribución de cargos

20.30

Comida de Clausura.