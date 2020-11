RAWSON (ADNSUR) - El titular del Ministerio de Ambiente de Chubut, Eduardo Arzani defendió el proyecto de zonificación en la meseta y afirmó que generará "9 puntos de regalías". Además, señaló que el proyecto tiene 10 meses de elaboración, “es una tarea multidisciplinaria con varios ministerios (Producción, Hidrocarburos, Ambiente e Infraestructura) junto con algunas secretarías. Básicamente, buscamos –a pedido del Gobernador- un proyecto de desarrollo comarcal para la meseta que tiene la búsqueda de la zonificación para la actividad minera metalífera”, dijo.

Arzani expuso que Chubut es una provincia minería por excelencia “porque tenemos 160 canteras activas de materiales de tercera categoría. Y también nuestra provincia tiene una historia extractiva muy fuerte con la industria petrolera en Comodoro Rivadavia que es uno de los ingresos más importantes que sostiene la estructura presupuestaria de la provincia”, indicó al programa Sin Hilo de Canal 12.

Asimismo, explicó que el proyecto se fue nutriendo de organismos nacionales (SEGEMAR y el Instituto Geográfico Nacional) y también provinciales como el Instituto del Agua y los registros del INTA. “Tuvimos 60 reuniones con sindicatos, intendentes, cámaras y expusimos la génesis del proyecto del plan del desarrollo productivo comarcal para tener una devolución. En octubre, el proyecto estuvo terminado y listo para ser presentado”, aclaró.

Eduardo Arzani en Sin Hilo

Y señaló que el Gobernador fue invitado por la Secretaría de Minería de Nación en una Mesa donde participaron muchas provincias mineras. Allí el presidente Alberto Fernández planteó que la Minería es un sector estratégico para el plan nacional. “Eso hizo que el Gobernador hiciera una presentación previa del trabajo que se llevó adelante durante 10 meses”, dijo. Mientras agregó que “le pusimos énfasis en pensar en un ‘extractivismo sensato’ con un fuerte componente social, ambiental y productivo. Cada ministerio trabajó en esa dirección y -por eso- el proyecto tiene varios cuerpos”.

El ministro además destacó, que en el proyecto del gobernador Buzzi, se puso el 70% de la provincia sin criterio alguno. “Nosotros sólo pusimos 2 departamentos. Un esquema de zonificación se presenta como un área natural protegida. Hay una zona intangible, una zona de amortiguación, hay zonas de baja actividad y zonas de una alta actividad. El río Chubut y el arroyo Telsen están en la zona de intangibilidad. De esos departamentos que componen el 16% de la provincia, si vamos al plan y -quitamos las zonas intangibles y de amortiguación- nos quedamos con el 12% de la superficie que estará destinado para proyectos productivos y mineros, en caso que sean aprobados”, detalló.

En este contexto, el funcionario afirmó que "cualquier proyecto minero tiene la posibilidad de apalancar infraestructuras que permitan igualar oportunidades en el territorio. Por ejemplo –si no hubiese sido por el petróleo- Comodoro Rivadavia no tendría 300.000 habitantes y no sería la capital industrial de la Patagonia. También ALUAR fue el motor que dinamizó Puerto Madryn”, puntualizó.

Arzani advirtió que el Gobernador respeta el plebiscito de Esquel, pero aclaró que la Iniciativa Popular “es un mecanismo dentro de la Democracia pero 30.000 firmas representan el 5% de la población de Chubut. 27 diputados representan al 100% de la población de Chubut”. Y explicó que por un lado, con el proyecto se pudieron volcar datos duros con la zonificación y los cuerpos de agua que quedan en una zona intangible. “Por otro lado, está la posibilidad de plantear un desarrollo que esté apalancado con proyectos productivos. Un esquema minero permite desarrollar una infraestructura de servicios de la energía, por ejemplo. Esas poblaciones están postergadas y ellos quieren salir adelante”, dijo.

Respecto de las regalías, señaló que hay 2 puntos para Infraestructura y otros 2 para la sustentabilidad. “Las regalías llegan a un total de 9%. A lo largo de este tiempo, vimos las buenas prácticas que se han llevado adelante. Nuestro Observatorio es copiar el modelo del Observatorio de San Juan. La búsqueda de tomar buenos ejemplos para volcarlos en la Ley sumando al trabajo de los ministerios apuntan a darle el mejor material posible a nuestros diputados para debatirlo y discutirlo”, manifestó.

Por último, advirtió que es un derecho que tienen los habitantes de la Meseta “y como peronista yo creo en la ‘Inclusión Social’ es darle igualdad de oportunidades. Es una deuda de la política con el territorio. Siento una necesidad que esa gente tenga oportunidades".

El acuerdo que se busca es llegar al esquema de los 9 puntos de las regalías, el Observatorio apunta a controles por monitoreo y se creará un control todo el año con una Dirección de Policía Ambiental. “Un proyecto de esta envergadura traería 8000 puestos de trabajos directos e indirectos. Este proyecto va a tener un ‘derrame’ 100% local. Vamos a potenciar el trabajo en la zona. La riqueza está pero -si no se la extrae- no es riqueza”, finalizó.