Arte en Comodoro: inauguraron una nueva muestra de pintura en el centro de la ciudad

El lobby del Hotel Lucania es el escenario de una nueva propuesta artística abierta a la comunidad. Desde esta semana y hasta el 2 de septiembre, se exhibe una muestra de 14 pinturas al óleo de Facundo Pérez, artista autodidacta que combina elementos del arte abstracto con influencias del cubismo.

La exposición es de acceso libre y gratuito y puede visitarse en cualquier momento del día. Cada obra incluye un código QR que dirige a la cuenta de Instagram del autor (@facu.perez.arte), donde se encuentran más de 50 trabajos adicionales.

Pérez, que no cuenta con formación académica en artes plásticas, encontró en la pintura una forma de canalizar energía y equilibrio frente a la rutina laboral. “Es como buscar una especie de fuente de energía universal para equilibrar. Algo que me dé placer, algo que me apasione, como es la pintura”, explicó en comunicación con ADNSUR.

Su producción artística se caracteriza por el uso de colores vivos y composiciones que juegan con formas y volúmenes. El artista asegura que la elección de tonos intensos responde a una convicción personal: “creo que uno no puede vivir sin colores a su alrededor, como no puede vivir sin música”.

En esta muestra, el público podrá ver piezas que forman parte de un proceso de varios años de práctica y experimentación. Pérez señala que, con el tiempo, logró acercar sus resultados en la tela a la idea inicial que imaginaba: “al principio, los colores que pensaba no siempre lograba volcarlos en la tela. Hoy siento que lo que creo se parece más a lo que buscaba”.

Además de sus trabajos originales, el artista ha realizado interpretaciones de obras de pintores como Monet y Van Gogh, como ejercicio de aprendizaje y admiración hacia estos referentes.

Sobre la decisión de exponer, Pérez considera que mostrar el trabajo es una forma de intercambio: "todos los que hacemos alguna actividad artística buscamos compartir. La felicidad que me genera pintar quiero transmitirla".

La invitación queda abierta para quienes deseen conocer la obra de Pérez, recorrer las 14 piezas y aprovechar la posibilidad de disfrutar del arte en un entorno distinto, acompañado de un café o una pausa en el centro de la ciudad.