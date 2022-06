Paola Fernández ama a los animales, y cada vez que puede regala abrigos a los perros de la calle. En sus ratos libres, tomo la iniciativa de enseñar a otros vecinos a armar "cuchas", para que los perros tengan donde refugiarse de las bajas temperaturas.

La mujer oriunda de Resistencia, Chaco, aseguró que “empecé a rescatar perritos y no tenía dónde ponerlos. Me di maña observando la cucha de mi mascota”, señaló.

“Las personas que las hacen se las van a poder llevar, siempre y cuando sea para un perrito callejero”, sostuvo Paola en diálogo con Diario Chaco. Ella trata de enseñarles a otros a hacerlas porque no da abasto.

Además, la integrante de la organización Puro Amor y Todo por Ellos, reveló: “Lo que más me motivó fue la falta de adopciones y de tránsito que hay. Al no haber, no queda otra que hacerle una casita y que el perro esté en la calle”.

Luego de que su iniciativa se hiciera conocida, le ofrecieron venderlas. Sin embargo, aclaró: “No vendo las casitas, las regalo. Son pura y exclusivamente para ellos. La ropa y los colchones sí, ya que con un abrigo que venda, saco para la tela y le hago prendas a cinco perritos de la calle”.