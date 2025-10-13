Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado
Luego del fin de semana largo de octubre, gran parte de los argentinos observa el calendario que brindará el último finde XXL.
Tras disfrutar del reciente feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que generó un fin de semana largo de tres días, muchos argentinos ya están mirando el calendario para planificar su próximo descanso extendido en 2025.
El último tramo del año ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, pensados para fomentar el turismo y la actividad económica regional.
LOS NUEVOS CAMBIOS QUE APLICÓ EL GOBIERNO DE MILEI
Los nuevos cambios en el calendario de feriados 2025 se fundamentan en el Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que amplió el alcance de la Ley 27.399.
Esta ley regula los feriados nacionales y fines de semana largos en Argentina, estableciendo también la posibilidad de trasladar feriados "trasladables" para generar períodos de descanso extendidos, particularmente cuando caen en días que no favorecen el descanso o la actividad económica, como sábados o domingos.
Se reglamentó que la Jefatura de Gabinete es la autoridad responsable que decide si un feriado trasladable debe ser movido y en qué fecha. El objetivo principal es evitar vacíos legales y potenciar la economía, especialmente el turismo.
Según las leyes laborales argentinas, los feriados nacionales prevén descanso obligatorio, y si un trabajador debe laborar, debe percibir el doble de su salario habitual. En cambio, los días no laborables (como el viernes 21 de noviembre) son optativos para trabajar y, si se hace, el pago es a tarifa simple. Esto da cierta flexibilidad a los empleadores y trabajadores para organizar sus actividades.
Desde el sector turístico, estos fines de semana largos son fundamentales para impulsar el consumo interno, la ocupación hotelera y el movimiento en destinos turísticos, que se ven beneficiados con pausas prolongadas. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, ha señalado que estas medidas "permiten desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país", contribuyendo a una mejor distribución de la actividad turística durante el año.
CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO EN ARGENTINA
El próximo descanso prolongado será en noviembre, concretamente del viernes 21 al lunes 24. Este fin de semana largo tiene como eje central el Día de la Soberanía Nacional, que tradicionalmente se conmemora el 20 de noviembre pero fue trasladado al lunes 24 para permitir mayor aprovechamiento turístico y social.
A esta medida se suma que el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que significa que la jornada no es obligatoria para trabajar y depende de la decisión de cada empleador. De esta forma, quienes puedan tomar este día tendrán cuatro días consecutivos de descanso: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.
Esta extensión fomenta la realización de escapadas o actividades de turismo interno, especialmente en esta época de primavera, que invita a disfrutar de los paisajes y destinos nacionales. La medida busca activar las economías regionales y desestacionalizar la actividad turística para distribuirla a lo largo del año.
LOS ÚLTIMOS FERIADOS DEL 2025
Después del fin de semana largo de noviembre, aún quedan días para planificar descansos y viajes en diciembre:
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Este feriado inamovible cae en lunes, generando un fin de semana largo ideal para actividades familiares o turísticas, conformado por sábado 6, domingo 7 y lunes 8.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad. Aunque este feriado cae jueves y no se traslada, es día de descanso en todo el país y una jornada de celebración familiar tradicional.