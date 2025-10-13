Tras disfrutar del reciente feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que generó un fin de semana largo de tres días, muchos argentinos ya están mirando el calendario para planificar su próximo descanso extendido en 2025.

El último tramo del año ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, pensados para fomentar el turismo y la actividad económica regional.

LOS NUEVOS CAMBIOS QUE APLICÓ EL GOBIERNO DE MILEI

Los nuevos cambios en el calendario de feriados 2025 se fundamentan en el Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que amplió el alcance de la Ley 27.399.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

Esta ley regula los feriados nacionales y fines de semana largos en Argentina, estableciendo también la posibilidad de trasladar feriados "trasladables" para generar períodos de descanso extendidos, particularmente cuando caen en días que no favorecen el descanso o la actividad económica, como sábados o domingos.

Se reglamentó que la Jefatura de Gabinete es la autoridad responsable que decide si un feriado trasladable debe ser movido y en qué fecha. El objetivo principal es evitar vacíos legales y potenciar la economía, especialmente el turismo.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por 72 horas en octubre de 2025

Según las leyes laborales argentinas, los feriados nacionales prevén descanso obligatorio, y si un trabajador debe laborar, debe percibir el doble de su salario habitual. En cambio, los días no laborables (como el viernes 21 de noviembre) son optativos para trabajar y, si se hace, el pago es a tarifa simple. Esto da cierta flexibilidad a los empleadores y trabajadores para organizar sus actividades.

Desde el sector turístico, estos fines de semana largos son fundamentales para impulsar el consumo interno, la ocupación hotelera y el movimiento en destinos turísticos, que se ven beneficiados con pausas prolongadas. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, ha señalado que estas medidas "permiten desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país", contribuyendo a una mejor distribución de la actividad turística durante el año.

Ni Chile ni Bolivia: el destino que eligen los argentinos para comprar tecnología hasta 60% más barato

CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO EN ARGENTINA

El próximo descanso prolongado será en noviembre, concretamente del viernes 21 al lunes 24. Este fin de semana largo tiene como eje central el Día de la Soberanía Nacional, que tradicionalmente se conmemora el 20 de noviembre pero fue trasladado al lunes 24 para permitir mayor aprovechamiento turístico y social.

A esta medida se suma que el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que significa que la jornada no es obligatoria para trabajar y depende de la decisión de cada empleador. De esta forma, quienes puedan tomar este día tendrán cuatro días consecutivos de descanso: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.

Dolor y conmoción en Comodoro: murió Pablo Ríos, reconocido médico del Hospital Regional

Esta extensión fomenta la realización de escapadas o actividades de turismo interno, especialmente en esta época de primavera, que invita a disfrutar de los paisajes y destinos nacionales. La medida busca activar las economías regionales y desestacionalizar la actividad turística para distribuirla a lo largo del año.

LOS ÚLTIMOS FERIADOS DEL 2025

Después del fin de semana largo de noviembre, aún quedan días para planificar descansos y viajes en diciembre: