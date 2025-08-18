Luego del reciente feriado nacional del pasado domingo 17 de agosto, que marcó el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos argentinos se encuentran atentos y comienzan a planificar sus próximos descansos oficiales.

Este feriado es uno de los hitos patrios más importantes del país y forma parte del calendario nacional de conmemoraciones que recuerdan figuras y hechos claves en la historia argentina. Pero luego de esta fecha, ¿qué viene en el calendario 2025 en materia de feriados y fines de semana largos? Un análisis en profundidad revela un panorama con particularidades que vale la pena conocer para planificar las actividades personales, familiares y turísticas.

Vale remarcar que la organización de los feriados nacionales en Argentina está reglamentada principalmente por la Ley 27.399, que establece las pautas para los días feriados y no laborables. Esta normativa define tres categorías de feriados: inamovibles, trasladables y los llamados puentes turísticos.

La ley también otorga al Poder Ejecutivo la facultad para designar hasta tres feriados puente por año con la intención de fomentar el turismo y la reactivación económica en sectores vinculados con el descanso y los recorridos internos en el país. Este marco legal ha sido fundamental para habilitar slabsas estratégicas en el calendario nacional que generan fines de semana largos, especialmente valorados tanto por trabajadores como por el sector turístico.

CUÁL ES EL PRÓXIMO FERIADO QUE TENDRÁ ARGENTINA

El gobierno impulsó los llamados feriados puente para fomentar el turismo y la recreación. En 2025 ya se implementó esta herramienta cuando el pasado viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos, permitiendo así un fin de semana largo extendido para el feriado del 17, aunque este último precisamente cayó en domingo y no se trasladó.

Este mecanismo es vital para las economías regionales, ya que incentiva el movimiento turístico interno y la actividad económica asociada, desde gastronomía y alojamiento hasta transporte y entretenimiento. En ciudades turísticas, los fines de semana largos generan un aumento considerable en la demanda y contribuyen a dinamizar sectores vulnerables a la estacionalidad.

Después del feriado por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, en septiembre, como sucede tradicionalmente, no tendrá feriados nacionales. Esto es una constante en el calendario argentino, donde septiembre queda libre de feriados, posiblemente para balancear otros meses con mayor densidad festiva.

Este cambio de nombre y enfoque, que sustituyó el tradicional Día de la Raza, responde a un reconocimiento y valorización más inclusiva de las distintas culturas. Pese a la relevancia de la fecha, en 2025 este domingo no será trasladado al lunes para conformar un fin de semana largo, como ocurre en ciertos casos con feriados que caen en domingo, lo que puede generar expectativa en un sector importante de la población.

Este cambio de nombre y enfoque, que sustituyó el tradicional Día de la Raza, responde a un reconocimiento y valorización más inclusiva de las distintas culturas. Pese a la relevancia de la fecha, en 2025 este domingo no será trasladado al lunes para conformar un fin de semana largo, como ocurre en ciertos casos con feriados que caen en domingo, lo que puede generar expectativa en un sector importante de la población.

CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO EN ARGENTINA

Para quienes esperan consolidar sus planes de vacaciones o escapadas cortas, la buena noticia llega en noviembre: el próximo fin de semana largo oficial será de cuatro días, del viernes 21 al lunes 24.

Esta particularidad es producto de que el viernes 21 fue declarado feriado puente turístico, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Este feriado, tradicionalmente celebrado el 20 de noviembre, en 2025 se traslada para unificar un fin de semana largo, una práctica habitual que busca maximizar el descanso y generar mayor beneficio social y económico.

Este fin de semana largo representa uno de los espacios de mayor demanda turística, ideal para viajes y descanso, y también es una oportunidad para que las familias puedan aprovechar varios días sin actividades laborales ni escolares. Además, muchos empleadores y sectores comerciales adaptan sus agendas para acompañar este calendario, lo que favorece la planificación anticipada.

CUANTOS FERIADOS OFICIALES QUEDAN EN 2025

Más allá de octubre y noviembre, quedan cinco feriados oficiales más en Argentina antes de finalizar 2025.

Octubre: Diversidad Cultural

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado es trasladable, pero en 2025 cae domingo, por lo que no modifica la rutina semanal.

Noviembre: Soberanía Nacional y Otro Fin de Semana Largo

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Día no laborable puente. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20 de noviembre.

Acá se produce otro fin de semana largo: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, ideal para una escapada primaveral.

Diciembre: Inmaculada Concepción y Navidad

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, permite un fin de semana largo (sábado 6, domingo 7 y lunes 8).

Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, permite un fin de semana largo (sábado 6, domingo 7 y lunes 8). Jueves 25 de diciembre: Navidad. Aunque cae jueves, no se traslada, por lo que no genera fin de semana largo, pero sí un día de celebración y descanso en todo el país.

Estos feriados no solo representan momentos para descansar, sino que también generan un importante movimiento turístico en todo el país, impulsando la economía local y ofreciendo a los argentinos la posibilidad de conocer diferentes destinos o disfrutar de su tiempo en familia.