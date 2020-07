CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Este miércoles se registraron 3604 nuevos contagiados en las últimas 24 horas en nuestro país, el mayor número desde que empezó la pandemia.

Pese a la cuarentena estricta decretada por el Gobierno, la Argentina todavía no registra una baja en la cantidad de contagios por coronavirus, concentrados principalmente en el AMBA. Por el contrario, este miércoles el país confirmó un nuevo récord de positivos en 24 horas: 3604.

Así, el total de infectados en nuestro país ascendió a los 87.030, una cifra que supera el número de infectados en China, donde se originó la pandemia.

Si bien en las últimas semanas el gigante asiático registró algunos rebrotes aislados que fueron rápidamente contenidos por las autoridades sanitarias, los contagios detectados desde el final del aislamiento en Wuhan en abril apenas aumentaron. Hoy se cifran en 84.941, según detalló la universidad Johns Hopkins.

MUERTES POR CORONAVIRUS

Tal como publicó TN, mientras que China lleva un largo tiempo sin registrar muertes por coronavirus, en la Argentina fueron confirmadas 51 nuevas muertes, y el total de víctimas ya asciende a 1694.

También aumentó el porcentaje de ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva para adultos. Dicho valor, que el 1° de julio era del 50,6% a nivel Nación y del 55,9% en el AMBA, ascendió y este miércoles se ubicó en 51,5% y 59,7%, respectivamente.

En este contexto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó que el país atraviesa "los momentos más críticos" desde que comenzó la pandemia y consideró prematuro, "faltando diez días" y en un contexto "muy dinámico", anticipar cómo continuará el aislamiento social después del 17 de julio, cuando concluya la fase actual en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que se constató una disminución de otras enfermedades respiratorias y que, según la vigilancia epidemiológica, más del 95% de ellas se explican por el SARS-CoV-2, responsable del coronavirus. De hecho, dijo que, comparado con el año pasado, hay un 54% menos de casos de influenza y un 76% menos de bronquiolitis.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo en A Dos Voces que "el número no es una buena foto, ni el global de la Argentina ni el particular de la Ciudad de Buenos Aires. Pero aquí hay que ver muy bien la película", indicó, detallando así que los datos de un solo día o incluso de esta primera semana de la nueva cuarentena no son representativos de una tendencia.

"Lo que estamos viendo en estos días es la tendencia que venía de la curva anterior, porque todos los casos que hoy estamos diagnosticando se contagiaron entre hace 7 y 10 días. Con lo cual, lo importante para entender cómo sigue el futuro (de la cuarentena) es la próxima semana", dijo.

Comentó que el índice de contagiosidad en la Ciudad está "muy cerca de estabilizarse", y que esperan una mejora de los datos epidemiológicos gracias a la "expansión del programa detectAR, la implementación de testeos en trabajadores esenciales y el esfuerzo de la comunidad".