BUENOS AIRES - Al encabezar el reporte diario que emite la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso de Salud, Carla Vizzotti, recordó que el compromiso del Gobierno nacional "es decir lo que está pasado" y, aunque "de ninguna manera" se quiere "asustar a la población", es necesario atender al aumento en los fallecidos por esta enfermedad.



"No naturalicemos los números, cada nuevo caso es una persona que tiene incertidumbres, temores", dijo la funcionaria para luego describir el proceso que deben seguir quienes son diagnosticados de Covid-19 y que, entre otras medidas, incluye el aislamiento para minimizar la transmisión.



Mientras está internado, "los familiares no pueden visitarlo" y, en el caso de ingresar a terapia intensiva, los reportes médicos son suministrados telefónicamente, recordó Vizzotti.



"Este es un momento clave para que cada uno revise y optimice los cuidados", añadió.



Entre otras informaciones, se señaló que no hay nuevas áreas de transmisión pero que varias jurisdicciones están lidiando con brotes y haciendo un "esfuerzo muy grande para interrumpir la transmisión".



En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.939 los casos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 173.355 el total de infectados, con una incidencia de 382 casos por cada 100 mil habitantes.



De las 92.300 personas que hoy cursan la enfermedad, 1.024 están en unidades de terapia intensiva, de las cuales el 88,3% lo hacen en establecimientos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.



El porcentaje de camas de cuidados críticos ocupadas, más allá de la dolencia que explique la internación, es de 54% a nivel nacional y 64,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



La "tensión" en estos servicios se sigue dando a expensas del subsector privado de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó Vizzotti.



Desde el último reporte emitido, se registraron 21 nuevas muertes que corresponden a 10 varones y 11 mujeres, 12 de estos con residencia en la Provincia de Buenos Aires, cinco en la Ciudad, tres en Chaco, una en Río Negro.



El índice de positividad que mide la cantidad de casos detectados sobre test realizados a nivel nacional ayer fue de 45,6%: la Ciudad estuvo por debajo del promedio con 40,2%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires fue de 51,9%.



Así, como viene sucediendo desde hace días, cuatro de cada 10 test que se realizan en el país dan resultado positivo, mientras que en el área metropolitana ese número se acerca o supera los cinco de cada 10.



Mientras tanto, la media de edad de los detectados es de 40 años, un indicador que hace algunas semanas se ubicaba en 35 y que va subiendo con el correr del tiempo.



De los 173.355 positivos desde marzo, 1.119 (0,6%) son "importados", 51.090 (29,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 92.435 (53,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Ayer fueron realizadas 14.899 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 675.011 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.875,7 muestras por millón de habitantes.



Finalmente, ya son 77.855 las personas recuperadas, cerca del 43,5% de los casos reportados desde el inicio de la pandemia en el país.