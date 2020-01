RAWSON (ADNSUR) – El gobernador Mariano Arcioni se expresó este viernes sobre la actividad minera, y aclaró que el Gobierno provincial no impulsará una modificación de la Ley 5.001 para habilitar la megaminería en Chubut.

En rueda de prensa desde Rawson, indicó que “la 5.001 no se va a modificar, sí estamos trabajando en un plan de desarrollo de la provincia”, dijo; y señaló que “hay que dejar en claro que no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, eso que quede claro”.

Asimismo, Arcioni aseguró que se trabaja en un proyecto de desarrollo provincial “sin la megaminería y sin cianuro, porque la Cordillera ya tiene un plan de desarrollo como es el turismo”, indicó. Además, afirmó que “cuidar nuestros recursos naturales es nuestra función, nuestro objetivo y obligación como funcionarios”, insistió.

"No queremos una minería que contamine", afirmó Arcioni este viernes.

Al respecto, el gobernador detalló que este plan de desarrollo provincial incluye distintas medidas de incentivo, “trabajamos con el gobierno nacional en nuestros puertos, nuestras economías regionales, trabajamos en una serie de medidas que no tienen nada que ver con el cianuro, eso que quede descartado. No queremos fantasmas ni terrorismo al respecto”, manifestó.

En este contexto, indicó que la Meseta es parte del proyecto de desarrollo “Va a ir en forma conjunta con el resto de las comarcas y estamos trabajando para presentar el proyecto”, señaló.