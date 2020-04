RAWSON (ADNSUR) - El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este miércoles una videoconferencia con los representantes de la Cámara de Turismo del Chubut (CaTCh), para analizar la situación del sector turístico y delinear acciones comunes que permitan reforzar las medidas de contención implementadas en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

Durante la reunión virtual, acompañaron al mandatario provincial el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor Garcia; la subsecretaria de Turismo, Natalia Leske; y participaron el presidente de la CaTCh, Miguel Ramos; los vicepresidentes de las comarcas Paralelo 42, Miguel Sosa; de Península Valdés, Mariano Re; de Golfo San José y Río Senguer, Antonio Roqueta; y de Los Alerces; Diego Lappena; y Walter March, de la Cámara de Industria, Comercio , Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD).

Luego de la videoconferencia, García sostuvo que “ninguno escapa a la situación particular que tiene el sector turístico, siempre decimos que fuimos los primeros que empezamos con esta situación conflictiva y vamos a hacer los últimos en reactivarnos”, y remarcó que por esto “hay que tener una consideración con el sector y el Gobernador así lo entendió. Hoy mantuvimos una comunicación virtual con representantes de la Cámara Argentina de Turismo, con su presidente provincial y los vicepresidentes que constituyen a cada una de las regiones de Chubut, ellos representan a todos los prestadores, de ahí para abajo están todas las organizaciones”.

Objetivos comunes y diálogo permanente

“Consideramos que fue una reunión muy buena, obviamente con la búsqueda de soluciones y de objetivos comunes, porque esta situación nos afecta mucho, para el turismo es un tiro muy cercano al corazón, y creemos que tenemos que poner lo mejor de cada uno, todo el ingenio, la voluntad y, obviamente, el esfuerzo para trata de salir de esta situación”, manifestó el titular de la cartera turística.

Asimismo, Garcia remarcó que “estamos en permanente contacto con todo el sector, desde el principio de la gestión el Gobernador me pidió que no sea la voz unipersonal de un Ministro, sino la voz generalizada de todo sector turístico, así que estamos trabajando en forma conjunta, la búsqueda de objetivos es común y existe un diálogo permanente”, y subrayó que “la recepción de la Cámara es excelente, tener el diálogo con el Gobernador de la Provincia y el sector privado en forma particular me parece un logro importante”.

En ese sentido, el funcionario provincial indicó que desde la Cámara agradecieron al gobernador Arcioni por la predisposición y las gestiones realizadas para contener la actividad del sector turístico. “Cada uno de los participantes de la reunión virtual se llevó tarea para el hogar, y la semana que viene la idea es hacer una revisión de las acciones que emprendimos y ver como avanzamos con los objetivos, que en este contexto deben ser más que nunca a corto, mediano y largo plazo”, finalizó el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia.