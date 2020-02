RAWSON (ADNSUR) - El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este jueves un acto donde se firmó el convenio para la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales en Corcovado. Allí fue consultado por la prensa sobre la decisión de los docentes de no comenzar el ciclo lectivo en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Arcioni destacó la importancia del anuncio realizado este jueves, confirmando el depósito de fondos de salarios de hasta 60 mil pesos de todos los estatales, y el pago de la cláusula gatillo a los docentes. “Venimos cumpliendo con todo lo que nos hemos comprometido, cuando se iniciaron las negociaciones con los gremios docentes una de las demandas era el pago de la cláusula gatillo y lo hemos hecho”, dijo.

La Regional Sur de ATECh definió este miércoles, tras la realización de asambleas de las escuelas, ir al paro y no comenzar las clases en Comodoro y Rada Tilly, por lo que el gobernador solicitó a los docentes que comiencen el ciclo lectivo la próxima semana. “Apelo a todos los docentes para que vean todo el esfuerzo que hizo la provincia para que comiencen las clases, y que no volvamos a repetir a la situación de conflicto que hemos tenido”, dijo Arcioni.

Además, el gobernador señaló que existe muy buen diálogo y predisposición de los gremios y del gobierno para sacar esta provincia adelante, “y que los niños puedan comenzar las clases el próximo 26(de febrero)”, dijo.

PAGO ESCALONADO

Arcioni también se refirió al pago escalonado de salarios a los trabajadores estatales, y anunció que “va a continuar por lo menos hasta después de mediados de año”.

Al respecto, detalló: “Si tenemos que volver a la periodicidad que hemos mantenido hasta noviembre del año pasado, es algo que los trabajadores están reclamando, la previsibilidad para que sigan cobrando dentro de los 30 días el 100% de los salarios como se viene haciendo. El pago escalonado va a continuar de acuerdo a los compromisos que estamos llevando adelante y el reperfilamiento de la deuda que hoy tiene la provincia”, agregó.