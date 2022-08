El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este miércoles con el vicegobernador, Ricardo Sastre y los intendentes de Camarones, Claudia Loyola, de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de Rawson, Damián Biss junto a integrantes de las cámaras pesqueras.

El secretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, manifestó tras el encuentro que el gobernador dio instrucciones para "la redacción de un borrador de decreto que derogue el Fondo Ambiental Pesquero (FAP) y que garantice que las quitas que solicita tanto el sector de la pesca como las Cámaras empresarias".

Donde también se garantice que "el pago que se realice exima a los trabajadores (convenio que tienen hoy los gremios de la marinería vigentes por ley nacional, por lo que una ley de provincia no puede modificarla)”, explicó.

Realizarán operativos de prevención ante la alerta meteorológica prevista para este fin de semana

"Contamos con el acompañamiento de los tres intendentes que tienen puertos e intereses sobre la Ley del FAP, quienes entendieron la gravedad de mantener al sector de la pesca completamente paralizado por éste tema", valoró.

En este contexto, el funcionario provincial añadió que “estamos abocados a redactar esas líneas, para tener un borrador más o menos consensuado para elevar a la Legislatura. Con esto, en teoría, garantizaríamos que la actividad vuelva a su curso natural, habiéndome autorizado el señor Gobernador a no notificar a las administraciones portuarias del cumplimiento de la legislación que exige el pago del FAP”.

DEROGACIÓN

Por su parte, el vicegobernador Ricardo Sastre, afirmó que “se va a estar enviando un proyecto a la Legislatura donde se deroga este canon. Lo adeudado se va a abonar con quitas en base al acuerdo que se ha hecho el cual se redactará en las próximas horas, pero el canon se tiene que pagar porque es una deuda que se contrajo a partir de que la ley entró en vigencia”.

Temporal de nieve en Chubut: piden a los vecinos abastecerse de alimentos, combustible y medicamentos

“Hay que resaltar la decisión que ha tomado el Gobernador y que lo hemos conversado en estos días, de que también este canon o este fondo que va a pagar el sector empresario no afecte al bolsillo de los trabajadores como está establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del, que el 50% de los gastos los paga el empresario y el 50 restante lo pagan los trabajadores”, indicó Sastre.

"QUE NO REPERCUTA EN LOS TRABAJADORES"

Sobre la reunión, el intendente de Rawson, Damián Biss detalló que “se acordó en principio enviar la derogación de la ley a Legislatura, hay una deuda que se generó, esa deuda se va a tener que pagar, se hará el descuento necesario para que no repercuta en el bolsillo de los trabajadores. Se está trabajando en el proyecto de ley que lo elaborará el Ejecutivo y lo va a compartir en horas de la tarde o mañana para volver a tener una reunión y si coinciden todas las partes enviar el proyecto a legislatura para que sea tratado”.

Por el temporal, se cortó momentáneamente la ruta entre Comodoro y Esquel a la altura de Gobernador Costa



En este sentido, Biss informó que “en Rawson venimos hablando con el sector en buscar otras alternativa que no generen este conflicto, que no impacte en el bolsillo del trabajador pero sí que le generen un diferencial a la comunidad para poder contribuir con el mantenimiento, con aspectos ambientales. Quedó en claro que esto no es un ataque contra el sector, esta situación generó un contrapunto, pero el objetivo es que haya paz social, que los trabajadores no se sientan amenazados y poder trabajar en conjunto”.

"LA POSTURA ES ACOMPAÑAR LA DEROGACIÓN"

Por su parte, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola expresó que "después de una interesante charla, coincidimos que lo más importante es la situación que están viviendo los trabajadores de la pesca y cada intendente planteó lo que le corresponde a su municipio”.

Alerta en Chubut: esperan hasta un metro y medio de nieve el fin de semana

“Sigo con la misma intención de poner sobre la mesa los intereses que tiene Camarones que son beneficios para mi localidad. Fue muy productivo el encuentro porque se pudo llegar a un interesante acuerdo del cual se le va a poder retribuir de alguna manera a las arca de cada municipio”, indicó la mandataria municipal.

Loyola agradeció al Gobernador Arcioni “quien ha sido el mediador y el que nos ha puesto en este escenario para poder dialogar. La pesca es muy importante para Camarones, queremos que la pesca continúe y una vez saldada la deuda, la postura es acompañar la derogación de la ley”.

Un joven de 18 años está desaparecido hace 5 días en Chubut: secuestraron ropa y allanaron la casa de un vecino

Participaron además los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Economía, Oscar Antonena, el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, Gustavo González de CAFACh; Gonzalo Vega de la Asociación de Pescadores Artesanales, Damián Santos de CAPIP, Armando García de Conarpesa y miembros de la Asociación Langostineros Federales Argentinos.