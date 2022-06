Luego de participar en Tecnópolis del acto organizado por el Gobierno Nacional el último viernes, con motivo de conmemorarse el centenario de YPF, el gobernador Mariano Arcioni lamentó al hablar en una rueda de prensa y ante una consulta de ADNSUR que el acto central no se realizará en Comodoro Rivadavia.

"Aparecí serio en las imágenes de la transmisión oficial en el acto de YPF en Buenos Aires. Pero a uno le hubiera gustado que el acto central de YPF se haga en Comodoro Rivadavia", reconoció.

De todos modos, cuestionó -sin nombrarla- a la diputada de Juntos por el Cambio , Ana Clara Romero, por no asistir al acto realizado en Comodoro: "Ahora aparecen muchos desde una comodidad desde Buenos Aires (quienes fueron y son legisladores) y prometen cuestiones cuando estuvieron un tiempo en la Política y no hicieron -absolutamente- nada. Me puedo sentar y discutir todas las cosas -incluso- lo que hicimos mal", señaló.

"Hoy veo una grieta muy profunda y veo que una diputada nacional no fue a los festejos de los 100 años de YPF porque -para ella- se tendría que haber celebrado el día 3 en Comodoro. Eso es marcar grieta. Se hizo un acto en Buenos Aires y otro acto en Comodoro Rivadavia. Es darle vuelta la cara a todo comodorense y a los chubutenses", manifestó.

Y agregó "hacen política profundizando la grieta y no buscan los consensos ni aportan ideas ni proyectos. No me gusta una grieta profunda para la provincia pero me gusta una oposición sincera con la que debatamos", afirmó.

"SERGIO MASSA ES UN PILAR FUNDAMENTAL PAR CHUBUT"

En una rueda de prensa en Rawson por el Día del Periodista, el gobernador aclaró que "tengo muy buena relación con el vicegobernador Ricardo Sastre -más allá de los 'tormentos' que vivimos al comienzo de la gestión- y con el Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Es cierto que ellos pertenecen a un espacio político al que yo no pertenezco. Es una decisión que van a tomar entre ellos y acorde al espacio político al que pertenecen".

"Sergio Massa que fue un pilar fundamental para Chubut porque gestionó, traccionó y acompañó y - muchas veces- lo hizo en forma silenciosa. El reconocimiento y agradecimiento hacia él va a ser eterno", subrayó.

"Apuntalar una gestión que venía complicada y gestionar obras y fondos requieren del acompañamiento de una figura muy importante como el caso de Sergio Massa. Siempre que voy a Buenos Aires, me reúno con él y viene siguiendo la gestión de la política y las obras de la provincia en detalle", aseguró finalmente el mandatario provincial.