El Gobernador Mariano Arcioni estuvo este lunes en Comodoro Rivadavia inaugurando la primer etapa de la obra de protección de los márgenes del Arroyo La Mata, destruido durante el temporal de lluvias del 2017. Allí, se refirió a la situación económica de la provincia, remarcando que -aunque "está mucho mejor"- el panorama se complica porque "no hay recursos que puedan combatir la inflación”

Arcioni remarcó que hablar de elecciones no es oportuno ni lo que la sociedad reclama en estos momentos.

“Adelantar las elecciones todavía hoy no es un tema de discusión”, enfatizó y sostuvo que “falta todavía muchísimo y que hoy se está hablando de cuestiones electorales y precandidaturas", en referencia a Adrián Maderna que ya manifestó su interés por participar de la contienda como candidato.

"Me parece que por la situación que estamos atravesando en Argentina y en la provincia, en cada una de las ciudades, no es eso de lo que la sociedad quiere hablar”, sostuvo, y detalló: "la gente quiere que estemos trabajando todos para poder solucionar este problema que hay, y sobre todas las cosas la inflación. Me parece que hoy estar hablando y haciendo lanzamientos con tanta anticipación, desde mi punto de vista personal no es lo correcto ni lo que la sociedad está esperando”.

"Estamos muchísimo mejor de lo que estábamos, de eso no hay duda, pero lo que impacta de lleno, es la inflación y no hay recursos que puedan ir contra esto, entonces el compromiso de este Gobernador y todo su equipo de gobierno, es hacer el máximo de los esfuerzos con esta realidad, mostrando los números reales”.

“Ese acompañamiento sería con el máximo de nuestros esfuerzos, como lo fue el anticipo del 20% del principio del año antes de sentarnos en la paritaria y dimos un primer trimestre con casi el 23%, y ahora nos juntamos el 10 de mayo, siempre siendo positivos en cuanto al máximo porcentaje que podamos dar”, enfatizó.