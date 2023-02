Arcioni: "Voy a trabajar como comodorense en el lugar que me toque y acompañando a quién tenga que acompañar”

El acto central por el 122 Aniversario de Comodoro Rivadavia tuvo lugar este jueves al mediodía, en las instalaciones del Museo Ferroportuario, en pleno centro de la ciudad petrolera.

El acto comenzó minutos después de las 12:40 del mediodía ante la presencia de funcionarios, legisladores provinciales y nacionales, además de concejales.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, destacó que esta será la última vez que participará de un acto aniversario de la ciudad petrolera, tras finalizar su mandato el próximo mes de diciembre.

“Hoy también es mi último discurso como gobernador siendo de Comodoro”, dijo tras destacar que “el comodorense tiene una fortaleza” que surgió de tener el “motor energético del país” a partir del descubrimiento del petróleo y del impulso de sus primeros pobladores.

Quién es el gerente de un reconocido canal, que cobra casi un millón y no va a la oficina a trabajar

Y recordó que la crisis que atravesó la provincia, fue llevada adelante “con entereza, templanza y sabiendo a donde teníamos que ir sin echar culpas”. Y valoró la estabilidad a la que llegó la provincia, que permiten hoy en día la concrección de obras.

“La honestidad, la dignitudad, la transparencia y el esfuerzo, eso no se negocia”, aseguró el mandatario provincial tras destacar inversión en obra pública en la ciudad petrolera

En otra parte del discurso, Arcioni valoró que “hay mucho por hacer todavía" y en ese marco, se refirió a las críticas sobre el mantenimiento de las escuelas. "Hoy haciendo una inversión muy fuerte estamos en el 92 por ciento de escuelas reconstruidas”, dijo.

Luque: "El desafío es trabajar para poder velar por los puestos de trabajo y las inversiones"

"El hidrógeno es superior al litio. Apostemos al hidrógeno, acompañemos a los emprendimientos privados y a las energías renovables"

“La grieta que tanto daño nos ha hecho, no conduce absolutamente nada y de eso hay que salir, no aprendimos. Tengo memoria selectiva y de la buena, no tengo rencor ni resentimiento para nadie. Voy a trabajar como comodorense en el lugar que me toque acompañando a quién tenga que acompañar, porque quiero a mi ciudad y a mi provincia”, afirmó.

Finalmente, Arcioni agradeció a todos los que han acompañado durante su gestión. “Simplemente a mi querido Comodoro, que cumplamos muy feliz. Muchísimas gracias a todos”.

En Rawson, evalúan la disponibilidad de lotes para los trabajadores del Instituto de Seguridad Social y Seguros

“UNA CIUDAD PUJANTE”

El gobernador de la provincia junto al intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, encabezaron durante la mañana la colocación de las Ofrendas Florales en el busto de Francisco Pietrobelli, en el marco del 122° Aniversario.

El mandatario provincial, Mariano Arcioni , resaltó en dialogó con la prensa que “en fechas tan significativas como esta, debemos reivindicar a nuestros pioneros que tanto hicieron por nuestra provincia” y reconoció que “Comodoro Rivadavia está cada año mejor, se notan las obras y las infraestructuras y por sobre todas las cosas siempre pujante pensando a largo y mediano plazo”.

Aumentan las asignaciones familiares: Quiénes cobrarán el beneficio y cuál será el nuevo tope

Arcioni destacó el “excelente diálogo” que tiene con el gobierno Nacional y agregó que “siempre nos reunimos con operadoras y gremios pensando en la reconversión productiva porque nos ataña a todos los comodorenses para mantener las fuentes de trabajo y seguir siendo lo que es comodoro” enfatizó el gobernador.

“Comodoro Rivadavia es una ciudad muy importante y actualmente el gobierno Nacional está abocado a los emisarios submarinos, en sanear nuestras costas y es lo que más deseamos los comodorenses” precisó el gobernador.

El recital soñado: María Becerra subió al escenario a tres comodorenses para que canten y bailen con ella

Finalmente, remarcó el “acompañamiento” de ministros del Gabinete Nacional y de intendentes de la provincia en un día tan importante para la ciudad.