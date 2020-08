RAWSON (ADNSUR) - Este martes por la mañana, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni habló con la prensa sobre el pago de salarios del segundo rango a estatales, correspondientes al mes de junio. Y aseguró que “Estamos trabajando para pagar este viernes el segundo rango”.

Se trata de haberes correspondientes al mes de junio y alcanza a los trabajadores estatales, que perciben salarios entre $ 40.001 y $ 65.000. "Está el ministro (de Economía) Oscar Antonena trabajando para el día viernes tener noticias sobre el segundo rango", dijo.

Arcioni se manifestó optimista con la posibilidad de que la Legislatura trate este jueves la renegociación de la deuda de Chubut. “Pienso que el jueves se va a estar aprobando, más el anuncio que hemos tenido del Gobierno Nacional que se ha llegado a un acuerdo con tres partes de los bonistas más importantes, y creo que el jueves se va a estar aprobando la utilización de las reestructuración de la deuda".

Asimismo, reconoció que "Se perdió mucho tiempo, pero una vez que tengamos la ley empieza un camino difícil con los acreedores de la provincia".

Consultado sobre el avance de proyectos mineros en la provincia de Chubut, señaló que “a acá tenemos que saber distinguir muy bien, no quiero contaminar nada en la provincia, si me dicen que es con cianuro y sin control desde ya digo que no, yo apoyo al desarrollo cuidando el agua y los recursos natural, eso lo voy a seguir manteniendo", puntualizó.

Por último, afirmó que "El desarrollo productivo se tiene que dar en ese marco, yo no quiero cianuro; sin cianuro y cuidado del agua ahí podemos empezar a conversar en alguna actividad".