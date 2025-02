Lorena “Colo” Álvarez, una reconocida proteccionista de animales de Caleta Olivia, sufrió un nuevo revés, mientras se recupera del incendio que consumió por completo su casa. Mediante una publicación de redes sociales, descubrió que habían armado una colecta trucha en su nombre para cometer una estafa.

Los delincuentes editaron la publicación que habían hecho sus familiares y amigos, donde pedían colaboración para ayudar a la mujer a reconstruir su hogar, y editaron el alias para modificarlo. Al ver lo ocurrido, ella lo denunció en su cuenta de Facebook. “Nooooo depositar a este Alias!! Por favor cuanta maldad nos rodea”, publicó.

Luego, en otro posteo, aclaró: “Este es EL ALIAS para ayudarme por favor. Este es el único, a nombre de Luis Ricardo Alvarez, m primo Solo Este!”. El texto estuvo acompañado de una foto en la que se ve que el alias correcto es ayudacoloalvarez.

En medio de la angustia, “La Colo”, como la conocen en su ciudad, grabó un video para agradecer el apoyo recibido durante los últimos días y aseguró que volverá a construir su hogar en ese terreno que compró hace 14 años.

“Me levanté. Ya voy a tener mi casa nuevamente. Voy a arrancar de nuevo. Soy una mujer muy fuerte. Quiero dejar este mensaje a mi papá: tu hija se va a levantar de vuelta”, afirmó.

También dio detalles sobre el duro golpe que sufrió. “Había estado trabajando todo el día haciendo arreglos en la casa y ya tenía todo listo para mudarme al día siguiente, a las 9 de la mañana. Me fui y al otro día a las 8 me llamaron para avisarme que se estaba prendiendo fuego. Cuando llegué ya no quedaba nada”, contó en diálogo con FM Vanguardia.

Terminó su casa y estaba a punto de mudarse, pero un incendio destruyó todo: investigan si fue intencional

Aún conmocionada, intentó despejar las versiones que indicaban que fue un incendio intencional. “Me quiero quedar que fue con el termotanque eléctrico, como dicen los bomberos. Unas filmaciones que no quiero ver dicen que se ve entrando a alguien a mi casa a las 5.30. Habrá entrado a robar, visto a los perros y se habrá ido. Se hubiese prendido fuego a las 6 de la mañana, porque era de madera. Pero se prendió más tarde, cerca de las 8. Quiero descartar la idea de que alguien tenga esa maldad conmigo”, explicó.