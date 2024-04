Aprobaron la multa para los Uber y otros 'transportes no habilitados' en Comodoro: ¿de cuánto será?

El artículo 63 había quedado pendiente -entre todos los pedidos que habían hecho los taxistas y remiseros- y el Concejo Deliberante lo trató y aprobó esta semana. “Lo que hicimos fue actualizarlo a algo más lógico en los valores de las multas. Por otro lado lo tuvimos que bajar, porque en su momento -cuando se hicieron los pedidos- los valores de la multa se iban hasta 100.000 módulos”, explicó el concejal Omar Lattanzio, en diálogo con ADNSUR.

Y aclaró que “hoy 100.000 módulos equivalen a $1.200.000, pero quedaron con un valor de 30.000 módulos si los detienen una primera vez y el máximo será 50.000 módulos en las próximas veces que lo agarren a ese chofer que está haciendo traslados que no corresponden en el tema de las multas”, detalló Latanzio.

“El módulo está alrededor de $11,50 pesos, estamos hablando de $340.000 pesos a $550.000 aproximadamente”.

CÓMO SE REALIZARÁ EL CONTROL

“Nosotros no modificamos absolutamente nada del control. Está en manos del transporte del municipio que se hacen cuando ellos paran y hacen algún tipo de de verificación de los vehículos y son ellos los que detienen el andar de esos transportes que no corresponden. No le pongo Uber de nombre sino cualquier transporte, porque cualquiera agarra un auto y se va a hacer transporte por la noche o durante los sábados y domingos”, precisó Lattanzio.

Y agregó, “yo pienso que lo tienen que tomar en el momento que están subiéndose al vehículo o haciendo el pedido o los mismos taxistas o remiseros son los que -en más de una oportunidad- han denunciado este tipo de transportes. No hay una forma de verificación, porque si vos estás llevando a tu señora atrás, no vas a decir que es pasajera tuya, va atrás porque quiere ir atrás y punto”, ejemplificó.

Pero, remarcó “la verificación tiene que ser en el momento que el transporte esté realmente llevando a un pasajero o que está pagando”, consideró.

¿PASAJERO COMO TESTIGO?

Por último, el concejal de La Libertad Avanza explicó que “no tienen reglamentado ni está en ningún lado de la ordenanza, que tienen que citar al pasajero para que vaya a declarar”.

Y aclaró que “eso lo maneja el transporte en el momento”. “Si ellos ven que le está pagando al chofer o que está tomando el vehículo en ese momento haciéndolo, ese es un momento de verificación”, reiteró.

Por último reconoció, “no creo que hoy por hoy el municipio tenga los medios para hacer semejante control. Yo no sé si esto va a frenar o no el tema de los de los autos que hacen transporte y no están habilitados, es una cuestión de suerte de que los puedan parar o no y hacer la verificación en el momento exacto. Nosotros no podemos mediar en eso, ni decir que detengan a la persona que está tomándolo o que le tengan que cobrar una multa", concluyó.