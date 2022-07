Como de costumbre, Belén paseaba con normalidad a sus dos perritas yorkshire terrier hasta que ingresó en un maxikiosco en Recoleta. Mientras realizaba un compra, un hombre se acercó a acariciar a una de sus mascotas, Vicky.

Sin demasiada sorpresa, la dueña continuó con lo suyo hasta que, de un momento a otro, se dio cuenta que su perrita ya no estaba allí. Se la arrebataron entre sus piernas.

En un principio, la mujer no sospechó del ladrón ya que es normal que se acerquen a jugar con ellas y además iban atadas: "Siempre las saco con correa. Nunca me imaginé que me podía pasar esto".

"Él estaba jugando y cuando me acerco a la caja a pagar la siguió tocando. Se ve que la desenganchó. Nunca me di cuenta que el hombre estuvo unos segundos en la vereda con la perra hasta que un taxi lo levantó por calle Córdoba", comentó con angustia Belén.

La dueña de Vicky buscó desesperadamente a su perrita, no solo porque extraña a su mascota sino porque necesitaba tomar una medición por un problema renal. Si no se lo suministraba "podría fallecer en unos días". "Estamos todos devastados", había remarcado.

Fue tan intensa la búsqueda que los grandes medios televisivos y principalmente las redes sociales, se hicieron eco de la noticia.

Durante la tarde de este viernes, Belén confirmó que recibió un llamado por parte de un chico, quien le aseguró que una mujer se la vendió y él compró de "buena fe". Sin embargo, con la magnitud del hecho y observando las publicaciones en las redes, se comunicó con la dueña de Vicky, que volverá a su hogar en las próximas horas.