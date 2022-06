Apareció una supuesta nueva hija de Maradona: es cantante de trap y juega al fútbol

Eugenia Laprovittola tiene 26 años, es cantante y vive en Berisso, en 2020 se enteró que podría ser hija de Diego Maradona y su vida se revolucionó.

A pesar de que todavía está esperando el resultado de ADN para determinar si es heredera del 10, en los últimos días su historia se viralizó porque Lionel Messi la recibió en Rosario y le entregó un cuadro con una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, el club de sus amores.

También es futbolista profesional y pasó por varios equipos del fútbol argentino. En su momento, cuando jugaba en Gimnasia, usaba la 10 y tenía el mismo puesto que Maradona.

Según se pudo saber Laprovittola, la joven nació en La Plata, fue dada en adopción y hace pocos años se reencontró con su mamá biológica, quién le confirmó que había tenido un amorío con el ex entrenador de la Selección Argentina y fruto de la relación nació ella.

Precisamente por su pasión por el fútbol y dedicarse actualmente al deporte, la chica pudo acercarse al Diez mientras ejercía como técnico del Lobo y le habría dicho que era su hija. “Diego se enteró en vida de esto, de acuerdo a lo que ella cuenta, se acercó y se lo dijo”, explicó sobre el tema el periodista Luis Ventura.

“Yo me enteré por los periodistas. Mi madre biológica habló con ellos y les contó. A mí me empezaron a llamar de distintos medios y no entendía nada, pensé que era una broma hasta que dos personas me empezaron a dar información", señaló.

"Cuando nos pusimos a averiguar con mi familia, todo lo que me habían dicho coincidía con mis papeles de adopción”, dijo a TN la futbolista sobre su vínculo con Maradona.

Si bien todavía no tiene noticias sobre el resultado del ADN que se realizó para saber si es o no hija biológica del excapitán y campeón mundial con la selección argentina.

“Cuando me hice la extracción ya sabían que faltaban insumos. Fue en diciembre. Pasaron varios meses y todavía estoy esperando”, explicó. “Yo lo único que quiero es conocer mi verdadera identidad”, cerró.