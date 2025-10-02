Apareció una nueva variante de coronavirus y la enfermedad volvió a causar preocupación en el mundo

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y del Reino Unido reportaron un aumento en los casos de Covid-19 en las últimas semanas, asociado a una nueva variante del virus de la familia Omicron, identificada como Nimbus y Stratus.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que la circulación de coronavirus se duplicó desde agosto en la región noreste del país. Los análisis de aguas residuales, utilizados como indicador de propagación comunitaria, mostraron niveles “muy altos” en estados como Delaware, Connecticut, Utah y Nevada.

En California, Nueva York y estados menos poblados como Montana, la presencia de virus en las aguas residuales se consideró “alta”. A nivel nacional, la circulación del coronavirus se mantiene en niveles “moderados”, aunque las nuevas variantes presentan síntomas distintos a los registrados anteriormente, incluyendo un dolor de garganta intenso que algunas personas describen “como una cuchilla” , según el Dr. Aaron Glatt, jefe de Enfermedades Infecciosas del Mount Sinai South Nassau en Nueva York.

Stratus, identificada en marzo de este año, comenzó a reemplazar a Nimbus (NB.1.8.1) como la variante dominante desde la llegada del otoño en el hemisferio norte. La CDC precisó que el seguimiento de estas cepas permite anticipar posibles incrementos de casos y planificar estrategias de vacunación y control.

En el Reino Unido, la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA) informó que el índice de positividad por Covid-19 aumentó de 7,6% a 8,4% en una semana, mientras que las internaciones hospitalarias subieron de 2 a 2,73 por cada 100.000 habitantes. Este incremento llevó a reforzar las campañas de vacunación y a recomendar el uso de barbijos en espacios cerrados.

Las autoridades sanitarias de ambos países sugirieron que las personas mayores de 75 años o aquellas pertenecientes a grupos de riesgo, incluidas embarazadas, se apliquen la dosis de refuerzo disponible. También destacaron la importancia de mantener medidas de prevención básicas, como el distanciamiento y la higiene de manos, para reducir la circulación del virus.

La vigilancia epidemiológica continuará durante las próximas semanas para evaluar la propagación de Nimbus y Stratus, así como para ajustar las estrategias de control sanitario según los datos de hospitalizaciones y positividad en pruebas diagnósticas.