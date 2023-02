Apareció un pingüino en la Costanera de Comodoro: qué hacer y a quién llamar en estos casos

Este martes por la mañana apareció un pingüino en la costanera de Comodoro. Según pudo saber ADNSUR, el animalito estaba solo cuando fue fotografiado.

La aparición de fauna silvestre en las costas de Chubut se debe muchas veces a procesos naturales de migración, agotamiento, falta de alimentos o alguna enfermedad, por lo cual es importante evitar el contacto de las personas con los animales.

Ante la presencia de fauna silvestre, se recomienda dar aviso al 103 para que personal municipal se comunique directamente con la Red de Fauna Costera, dependiente del Gobierno Provincial, y especialmente no cortarle la salida al mar, no mojarlos, no forzarlos a que vuelvan al mar, no arriesgarse a mover el animal y dejarlo reposar en su sitio sin perturbaciones.

Se recomienda especialmente no tocar ni acercarse a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causándoles daño a las personas.

Las especies que se pueden encontrar con frecuencia son pingüinos, cormoranes, biguás, petreles, lobos marinos, elefantes marinos, delfines, entre otras.