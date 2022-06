Apareció el video de cuando Luis Fonsi se quemó en pleno concierto en Comodoro

Luis Fonsi se encuentra en Argentina, en el marco de su gira mundial y este domingo estuvo presente en el programa que emite Telefe, "La Peña de Morfi", con la conducción de Jey Mammon.

Allí el músico recordó diferentes momentos de su carrera, y destacó una anécdota del día que visitó Comodoro Rivadavia y se quemó en pleno concierto. Sin embargo, no solo fue el incidente en el escenario, sino también lo que sucedió después.

“Me pegue al público y me quemé en el brazo. Cambié la mano del micrófono, me eche agua y seguí como si nada, pero el público se dio cuenta, tuvimos que parar unos segundos”, señaló el cantante.

El músico sufrió un incidente en ese show del año 2011 al acercarse demasiado a un lanzallamas artificial que estaba ubicado sobre el escenario. Finalizó su show y fue trasladado a un sanatorio en donde le trataron debidamente las quemaduras.

Aunque fue rápidamente atendido en la clínica, el colombiano sufrió otro inconveniente debido a la aplicación de un inyectable sin que éste informe su condición de alérgico, lo que derivó en un brote que lo mantuvo en observación por el término de algunas horas.

“Ahí tenía dos problemas. El brazo quemado y estaba completamente desfigurado, parecía Shrek. Mis fans me estaban esperando y me daba mucha vergüenza que me vean así”, admitió.