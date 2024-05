Una pareja de Rada Tilly dio a conocer una lamentable situación que vivieron cuando perdieron un sobre con una importante suma de euros y dólares este lunes. Desesperados decidieron pedir ayuda a la comunidad para encontrarlo, ya que el sobre quedó en el techo de su vehículo por un descuido y podría haber caído en cualquier calle de la villa balnearia.

“Mi hijo nos devolvió una plata en dólares dentro de un sobre y mi marido los dejó arriba del techo del auto. Cuando salgo al día siguiente, mi esposo empezó a buscar la plata y ahí se acordó dónde la había dejado”, señaló Patricia en diálogo con ADNSUR, después de haber salido con el vehículo sin percatarse de la situación.

Se trataba de sobre de papel madera que tiene una banda elástica y en su interior unos 7.000 dólares aproximadamente, además de euros y billetes de un dólar "que fuimos comprando con otros de 100”, dijo.

Este jueves, Patricia se volvió a comunicar con ADNSUR para contar que el sobre apareció, pero lamentablemente sin la totalidad del dinero.

"Me avisó el comisario que una persona se acercó a entregar el dinero, pero solo fueron los billetes más chicos, los 7 mil no aparecieron.Creo que todavía hay gente buena pero lamentablemente no nos tocó a nosotros”, lamentó.

Asimismo, la mujer precisó que “la persona contó que encontró el sobre el día 29 a las 13 horas, casi un día y medio después y que el resto del dinero se voló”.

“Se que el error fue nuestro y de nadie más, solo queda en la consciencia de cada uno el actuar bien. Tendremos que empezar de nuevo después de años de esfuerzo, para algunos será poco pero para nosotros es un montón”, concluyó.