DÍA NO LABORABLE Este jueves es el "Día del Trabajador del Estado": quiénes tienen feriado y qué organismos no atenderán Este 27 de junio en Chubut y el resto del país, algunas dependencias permanecerán cerradas y habrá que esperar hasta el viernes para concretar algunos trámites. ¿A qué empleados estatales les corresponde el 'Día No Laborable'?