Anunciaron atención las 24 horas en uno de los pasos fronterizos más transitados de la Patagonia

El paso fronterizo Cardenal Samoré, uno de los más utilizados para cruzar entre Argentina y Chile a través de la provincia de Neuquén, funcionará las 24 horas una vez que se complete el plan de modernización. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la conectividad y facilitar el tránsito entre ambos países.

Javier Matta Manzano, cónsul de Chile en Bariloche, informó que el nuevo complejo fronterizo del lado chileno, ubicado en la zona de Pajaritos (Puyehue), se encuentra en la etapa final del proceso de licitación. De acuerdo con sus declaraciones, la nueva infraestructura permitirá una atención permanente tanto para vehículos como para peatones. Esta mejora favorecerá a turistas y habitantes locales, representando un paso importante en el fortalecimiento de la integración binacional.

Además, el cónsul indicó que la extensión del horario de atención se implementará de manera gradual, a medida que se vayan habilitando las distintas etapas del proyecto. Aunque se prevé que la obra esté finalizada hacia el año 2030, algunos servicios comenzarán a estar operativos antes de la conclusión total, lo que permitirá aprovechar parte de las nuevas instalaciones desde fases iniciales y ofrecer mejoras anticipadas en el funcionamiento del paso fronterizo.

“El trabajo será conjunto entre equipos argentinos y chilenos, garantizando un servicio ágil y coordinado para quienes se dirijan hacia Chile. Esta medida reforzará la conectividad entre ambas naciones y facilitará el tránsito turístico, comercial y de abastecimiento regional”, remarcó Matta Manzano.

Cardenal Samoré: clave para el turismo

El paso Cardenal Samoré es uno de los cruces fronterizos más relevantes de la Cordillera de los Andes, tanto por el volumen del tránsito que maneja como por su ubicación estratégica. Además de conectar directamente Bariloche y Villa La Angostura con la región chilena de Los Lagos, desempeñando un rol fundamental en el turismo regional, se trata de un punto clave para el suministro de las zonas más australes del continente, incluyendo Magallanes y Tierra del Fuego.

En cuanto a la relevancia de la tradicional Ruta Nacional 40 como vía complementaria de esta conexión, el funcionario destacó que “la infraestructura vial y fronteriza no solo impulsa el turismo, sino que también es esencial para el comercio y para la vida diaria de miles de personas”, y agregó que “este vínculo fortalece la integración entre Argentina y Chile y refuerza los lazos históricos y culturales que nos unen”.

La región patagónica de ambos lados de la cordillera recibe cada año a numerosos visitantes. Bariloche, Villa La Angostura y Osorno, forman parte de un circuito binacional destacado por la belleza de sus paisajes y la diversidad de sus atractivos turísticos.

En este contexto, se espera que esta obra genere un aumento en el flujo turístico, mejore la competitividad de los sectores productivos y fortalezca la cooperación entre ambos países en aspectos clave como infraestructura, transporte y prestación de servicios.

Con información de La Mañana Neuquén