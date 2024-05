El periodista Antonio Laje estuvo de paso por Río Gallegos y se “congeló” con las bajas temperaturas de la capital santacruceña.

“¿Quién me manda a venir?", dice el periodista y piloto, Antonio Laje en un simpático video compartido en las últimas horas durante su visita a la Patagonia, donde se mostró muy sorprendido por las bajas temperaturas que lo recibieron en el sur del país.

El sábado, viajó a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, para trasladar a un paciente en vuelo sanitario y, mientras aguardaba la llegada de la ambulancia llegara, hizo un video relatando sobre crudo frío que se sentía en ese momento.

“¿Quién me manda a venir a Río Gallegos?. Estamos haciendo combustible en un vuelo sanitario. De acá nos vamos para General Roca y después a Buenos Aires. Yo no les puedo explicar el frío que hace, no se cuantos grados no hay”, se lo escucha decir en el video grabado desde la pista del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández, según publica La Opinión Austral.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Todavía no llegó el paciente, asique estamos esperando”, agregó y posteriormente, contó que la ambulancia tardó tres horas en llegar.

Durante el paso del periodista por Río Gallegos en la tarde noche del sábado no superaba los 3°C, pero la sensación térmica era varios grados inferior debido a la alta humedad (entre un 80 y 90%) tras una jornada marcada por la lluvia.

La patagonia enfrentó días muy fríos en la última semana, incluso la presencia de nieve ya se ha hecho sentir en varias localidades donde el paisaje se vistió de blanco.