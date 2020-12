CAPITAL FEDERAL (ADNSUR/Incluye audio) - El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, se refirió al pago a estatales de Chubut. En diálogo con Actualidad 2.0, dijo que "estamos en negociaciones con Nación" para que envíe más fondos a Chubut en el corto plazo. Sobre la deuda con estatales aclaró: "No vamos a emitir conceptos. Estamos manteniendo reuniones" con los gremios.

Luego de que el gobernador Mariano Arcioni informara este jueves que prevén "el pago para mañana" pero dependerá del arribo de fondos de Nación, Antonena dijo que "una cosa es el salario y otra la deuda reconocida que se está trabajando políticamente para poder encontrar una solución. Nadie puede desconocer la situación que hemos atravesado en la provincia y en la República Argentina. Venimos mostrando claramente en qué situación está la provincia. No existen ingresos suficientes como para poder afrontar todas las obligaciones, no solo la salarial. Desce hace 60 días el gobernador ha manifestado que se empieza a regularizar (el pago escalonado) esta circunstancia y lo hemos realizado en poder abonar un pago concreto de una masa salarial al principio de cada mes".

"Traspolado a lo que es la deuda, entendemos que los sectores de menos recursos tienen prioridad: el rango 1, 2 y el desalud y seguridad, versus los rangos 3 y 4 que vienen con un mes atrasado", dijo Antonena y detalló: "la mejora que hemos tenido es que una vez al mes podemos tener una masa salarial completa de $5100 millones para poder cumplimentar en estos términos".

"Estamos planificando poder afrontar este pago de $5100 millones, conforme a los ingresos proyectados, 2500 millones que va a enviar Nación y lo estaríamos comunicando formalmente en las próximas horas y seguidamente vamos a trabajar para poder cumplimentar el aguinaldo", manifestó.

Agregó que "es de esperar en las próximas semanas, cuando tengamos la concreción de estos ingresos, poder comunicar lo que se abonará en ese momento".

Sobre las alternativas con relación a la deuda que se mantiene a los estatales, dijo que "es un acuerdo que se va a lograr con los gremios" y que se hacen gestiones con "Gobierno y el Ministerio de Economía".

Sobre la masa que se necesita para pagar el aguinaldo de junio, dijo que es de poco más de 2500 millones. "Lo que primero se cumple es con la obligación más vencida", explicó afirmando que se pagará el aguinaldo de junio antes que el de diciembre.

PRESPUESTO

"Tenemos un presupuesto vigente de 121 mil millones del cual en épocas normales estaríamos en una ejecución de un 93 o 95%; hoy estamos en una ejecución de un 75% -comparó Antonena-. Esto habla del punto de relación de ingresos con egresos dada la crisis propia de la provincia y la de la pandemia, que nos llevó a un ajuste muy importante de racionalidad en los gastos".

"De cara al 2021, lo que logramos como propuesta es un incremento de un 15,68%. Estaremos en un presupuesto de 140 mil millones aproximadamente. Se han eliminado todos los cargos vacantes. Esto es novedoso ya que ningún presupuesto canceló las vacantes para el próximo presupuesto. Son 1757 vacantes", manifestó el ministro.

Sobre la reducción del déficit primario a la mitad, precisó que se tomó "el criterio de prudencia y realidad económica, el ser coherentes. Hasta el 2019 se tuvieron tres presupuestos reconducidos. En 2020 se hizo una especie de reconocimiento a la masa salarial. Hoy por hoy la masa salarial está reconocimiento un porcentaje de rentas generales del 78% cuando en 2020 fue del 85,14%", explicó.

Confirmó que no hay previsto un aumento para estatales en el presupuesto. "En este momento se está tomando la misma masa salarial de agosto", aunque no lo descartó. Afirmó que tendrá que resolverse en reuniones paritarias. "Tenemos que tener un presupuesto flexible de acuerdo a la realidad que estamos atravesando", dijo.

PANORAMA ECONÓMICO

"El 2020 fue un año particular desde todas las dimensiones -analizó Antonena-. Creo que el 2021 nos espera con una revisión muy importante en todo lo que es la administración del gasto. En 2020 tuvimos que hacer una readecuación muy fuerte y afrontar la masa salarial tan importante que tiene la provincia de Chubut con más de 64 mil agentes entre activos y pasivos. Tenemos una expectativa con un nivel de estrés mucho menor el año próximo respecto a este año".

"Hablamos de un presupuesto que se incrementa en un 15%. Es un presupuesto conservador y cauteloso", remarcó.

Sobre las variables para sacar a Chubut de la crisis, el ministro consideró que "la situación de 2020 es el resultante de muchos años de gestiones que tuvieron una mirada muy singular de los presupuestos, los ingresos y los egresos".

"Tenemos que trabajar sobre la matriz productiva de Chubut, que es la misma que tiene desde hace 15 años atrás. Respecto de los ingresos propios no hubo una dedicación respecto de la eficiencia en cuanto a los recursos que posee la provinica en materia de rentas. Creo que se tiene que trabajar en la indepencia y autonomía de los recursos", opinó. "No podemos estar dependiendo en un porcentaje tan alto de la estructura nacional. La provincia tiene recursos e ingresos que deben ser mejorados. Hay impuestos que desde 2004 no se están cobrando", ejemplificó.

"Debemos mejorar la recaudación, la mejora en la estructura socioproductiva de Chubut, de cara a tener en los próximos 15 años una matriz acorde a las necesidades y gastos que tiene la provincia", enfatizó.

Sobre si en el corto plazo hay negociaciones con Nación para que envíe más fondos a Chubut, Antonena mencionó: "estamos en negociaciones con Nación. Estas asistencias del fondo fiduciario son fondos que Chubut va a devolver. No son ATN -aclaró-. Otro punto importante que estamos trabajando muy de cerca tiene que ver con la reestructuración de la deuda tomada en 2016 por 650 millones de dólares".

"Estamos avanzados en el reperfilamiento y es una dimensión que va a colaborar con las mejoras de los ingresos", sostuvo. "En octubre tuvimos que afrontar un pago de 39 millones de dólares", recordó.