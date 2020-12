CAPITAL FEDERAL - En la mayoría de los países del mundo hubo períodos de aislamiento durante los cuales las personas se veían impedidas de salir de sus casas y de desarrollar su vida social habitual. En ese momento, es donde las plataformas de streaming fueron de gran ayuda para entretener y "maratonear" durante los fines de semana cuando no se podía salir.

Durante el año, Netflix estrenó muchas series, películas y documentales nuevos. Estas son las que, si aún no las viste, no te podés perder

1. Bárbaros

Esta serie de Netflix alemana tiene como eje de sus seis capítulos la Batalla del Bosque de Teutoburgo, un enfrentamiento situado en el año 9 d.C. En aquel momento varios pueblos germánicos se unieron y derrotaron a las legiones romanas en su territorio.

Esta serie de Netflix fue posible porque sobrevivieron los relatos de historiadores romanos, como Veleyo Patérculo y Dion Casio. La serie de Netflix llega al catálogo de la plataforma para contar la historia desde el otro lado, del lado de los bárbaros.

2. Carmel: ¿quién mató a María Marta?

La historia de la muerte de María Marta García Belsunce ahora también tiene una serie de Netflix. El caso se ha transformado en uno de los más presentes en los medios de comunicación, incluso se conocieron muchos detalles de la investigación a medida que tenía lugar en la justicia. Es por eso que la serie de Netflix que cuenta parte de la historia tuvo mucho éxito e hizo que muchos usuarios se engancharan con ella.

3. The Liberator

Nunca ante se vio la Segunda Guerra Mundial de esta forma. Con una innovadora técnica de animación hiperrealista, con escenas actuadas y luegos tratadas en un estudio, la serie de Netflix narra la hazaña de Felix Sparks, el coronel estadounidese que combatió durante más de 500 días en Europa.

Partió en Sicilia y terminó en la cercanía de Munich, donde se encontró con el horror del campo de concentración de Dachau.

4. Dash y Lily

La Navidad y el encanto de Nueva York en esa época del año son el telón de fondo de esta serie de Netflix, una comedia romántica que recurre al conocido dicho "los opuestos se atraen".

Ellos son Dash (Austin Abrams), un chico poco sociable que odia las festividades, en especial por el ajetreo de sus compras, y Lily (Midori Francis), una joven de 17 años que ama todo lo relacionado con la Navidad y celebrarlas en familia.

En la previa de esa celebración, su hermano le propone un pasatiempo, que involucra el cuaderno rojo que ella debe dejar en uno de los estantes de la librería Strand, donde están escritos varios desafíos para quien se atreva a llevarlos a cabo. Y es precisamente Dash quien lo encuentra y acepta concretarlos.

Así comienza una serie de retos entre los jóvenes, quienes no conocen sus nombres o apariencias, que les permitirán ir sabiendo cada día un poco más sobre sus respectivos mundos y personalidades, y también a empezar a valorar sus diferencias.

5. Paranormal

Esta es la primera serie de Netflix de origen egipcio. Se trata de una apuesta que permite conocer parte de su producción audiovisual -conocida como el Hollywood del Medio Oriente, por la gran cantidad de series y películas en árabe que ahí se realizan-, en un género muy popular: el terror.

Para esto toma como base de su relato las novelas de Ahmed Khaled Tawfik, unas de las más vendidas en su país, que muestran las vivencias del Dr. Refaat Ismail cuando sus convicciones científicas son puestas a prueba.

Su calma y pragmatismo comienzan a tambalear cuando los traumas y las situaciones paranormales vuelven a su vida y recibe la visita en su facultad de una importante figura de su pasado.

Un relato que incluye una pandemia en El Cairo y también suma bestias, cuevas en el desierto, posesiones y varios mitos, que otorgan a Paranormal un halo de misterio clásico, como el de las películas de terror del Hollywood de los años '30 y '40.

6. Amor y Anarquía

Amor y anarquía es una serie de Netflix de origen sueco que apuesta por la comedia, con cuotas de drama, sensualidad y conflicto, y que se ambienta en la capital, Estocolmo. Su directora es Lisa Langseth.

En ella se puede ver a Sofie Rydman (Ida Engvoll), una consultora contratada para modernizar el manejo de una editorial. Un desafío profesional que cambia el ritmo habitual de su vida cuando conoce al joven técnico informático llamado Max Järvi (Björn Mosten).

7. Gambito de dama

Esta serie de Netflix trajo a la pantalla la historia de la novela homónima del escritor estadounidense Walter Tevis (El buscavidas, El color del dinero).

La protagonista, que en los minutos iniciales del primer capítulo, de un total de siete, se despierta con resaca en la habitación de un hotel de París y se dirige a un importante encuentro. Casi inmediatamente el relato de esta serie de Netflix se traslada a su difícil infancia a inicios de los años 60.

Luego, se hace amiga de la adolescente Jolene (Moses Ingram), con quien prueba las adictivas "vitaminas mágicas" y además conoce al Sr. Shaibel (Bill Camp), el reservado conserje que le enseña a jugar ajedrez.

8. Hacia el lago

La novela de Yana Vagner que muestra la historia de un grupo de moscovitas que busca escapar a la muerte viajando a una isla deshabitada ubicada en el Lago Vongozero, en la región de Karelia, es la base de esta serie rusa, que se estrenó en 2019 y que acaba de sumarse al catálogo de Netflix.

Tiene como eje un virus con graves consecuencias para quienes ataca y como protagonistas a dos familias que escapan del peligro que asola al país.

Una serie de Netflix cargada de dramatismo, que posee un buen nivel de producción y destacadas actuaciones, y que refleja, con ficción y dramatismo, un tema contingente en cualquier lugar del mundo como lo es una infección, a pesar de que se realizó mucho antes de la pandemia.

9. La maldición de Bly Manor

Luego de La maldición de Hill House, Mike Flanagan se inspiró en la novela Otra vuelta de tuerca, de Henry James, para su nueva serie de Netflix.

Al igual que en la producción anterior, le otorga vuelo propio, ampliando la trama y el número de personajes, lo cual da vida a una renovada y paranormal narración.

El relato de esta serie de Netflix está centado en una joven estadounidense que debe cuidar a dos hermanos huérfanos en una gran propiedad ubicada en la campiña inglesa, propiedad de la familia Wingrave.

En es lugar, la cotidianidad de la niñera poco a poco se ve sacudida por inusuales situaciones, como la aparición de la figura de un hombre en uno de los balcones de la mansión y que tanto Flora como su hermano tengan repentinos cambios de humor.

10. Emily en París

La nueva serie de Netflix estuvo en manos de Darren Star, el creador de Sex and the city y de personajes inolvidables como Carrie Bradshaw.

De hecho, Emily (Lily Collins), la protagonista de esta nueva producción, parece seguir los pasos de la glamorosa neoyorquina.

Ella es una veinteañera que trabaja en una empresa de marketing y que se va a vivir a París luego de que la designaran para supervisar la agencia francesa de marcas de lujo que la firma adquirió.

En la Ciudad Luz, lo joven pasa sus días entre amistades, posibles romances y su tenaz capacidad para enfrentar los problemas laborales y también enamorándose de la belleza de sus rincones y su forma de vida.

11. Buenos días, Verônica

La serie de Netflix está basada en la novela homónima de Andrea Killmore, que se convirtió en un fenómeno de ventas en Brasil.

Su protagonists es Verônica (Tainá Müller), una policia que está investigando dos casos relacionados con la violencia de género.

En cada uno de sus ocho capítulos de esta serie de Netflix muestra al público las vivencias de Verônica y las de su principal y elusivo antagonista, Brandão, quien utiliza su aguda inteligencia para someter a su mujer y esquivar a la justicia

Una serie cruda y directa, que hace visible el drama de la violencia contra las mujeres no solo en Brasil sino también el resto de Latinoamérica.

12. Jurassic World: campamento cretácico

Steven Spielberg coprodujo esta versión animada de la exitosa saga Jurassic Park. Son ocho capítulos ambientados de forma paralela a los hechos conocidos en la película de 2015, Jurassic World.

La aventura de la serie de Netflix se inicia cuando Darius puede completar las etapas de un videojuego jurásico y se gana un lugar en el campamento experimental que se realizará en Isla Nublar, lejos de las instalaciones dirigidas en el cine por Claire Dearing.

Gracias a su instinto y talento con la consola, el vivaz Darius logra su pase para visitar Jurassic Park, así se une grupo conformado también por la estrella de las redes sociales e influencer Brooklynn, el hijo de millonarios Kenji, la hija de ganaderos Sammy, el nervioso Ben y la atleta Yaz, además de dos consejeros: Roxie y Dave.

Pero pronto los chicos se meten en problemas con los dinosaurios que están ahí, lo cual da inicio a aventuras con mucha acción y adrenalina.

13. Ratched

La fría y cruel enfermera de la película Atrapado sin salida (1975), Mildred Ratched, revive en esta serie de Netflix.

Es una especie de precuela que, en la California de 1947, muestra a Ratched como una joven enfermera que hace todo lo posible por trabajar en el Hospital Santa Lucía, institución donde se tratan a pacientes con problemas mentales, entre ellos al asesino de cuatro sacerdotes.

A medida que la serie de Netflix avanza, se sabrá que Mildred y el criminal tiene un vínculo, que marcará los ochos episodios y los pasos de la enfermera dentro del hospital.

Se trata de una historia atrapante que cautiva también con su ambientación, con espectaculares escenografías y saturados colores en muebles y vestuario, y sus actuaciones, entre las que destacan las de Sarah Paulson, Judy Davis y Cynthia Nixon.

14. Lejos

La ciencia ficción se une al drama en esta serie de Netflix protagonizada por la doble ganadora del Oscar Hilary Swank. Allí la actriz encarna a Emma Green, una astronauta que ha enfocado todos sus esfuerzos profesionales para algún día llegar al Marte.

De hecho, en la serie de Netflix la protagonista lidera una misión al "planeta rojo", con astronautas de distintas potencias, que presenta problemas desde el comienzo.

Mientras, en Texas, su marido sufre un accidente cerebral que cambiará la cotidianidad de su familia y hará a Emma cuestionarse por primera vez el hecho de haber aceptado comandar el viaje a Marte.

Así, con un relato dividido entre lo que ocurre a bordo del Atlas con Emma y sus compañeros de viaje, y lo que sucede en la Tierra con su familia y el equipo de la NASA detrás de la misión marciana, Lejos va dibujando los 10 capítulos de su primera temporada.

15. High Score

A lo largo de seis episodios, esta nueva serie de Netflix es un documental que ofrece una completa y entretenida mirada a la historia y al mundo de los videojuegos, aventura marcada por la tecnología, la diversión y muchas horas de trabajo.

El relato de esta serie de Netflix está en manos de Charles Martinet -la voz de Mario-. Permite conocer a varios creadores que marcaron a esta industria, como Tomohiro Nishikado, el hombre detrás del clásico Space Invaders.

La serie de Netflix también permite conocer a figuras como Hirozaku Tanaka, el responsable de los efectos de sonido de Nintendo, y su colega Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, el saltarín plomero que apareció por primera vez en Donkey Kong.

16. Biohackers

Tras el éxito de Dark, Netflix volvió a apostar por una serie de suspenso alemana, aunque en este caso no hay viajes en el tiempo.

La serie de Netflix tiene como protagonista a Mia Akerlund (Luna Wendler), quien estudia en la facultad de Medicina de Friburgo, donde hace clases la Dra. Tanja Lorenz (Jessica Schwarz), una experta en investigación biotecnológica.

Ahí conoce a Jasper (Adrian Julius Tillmann), un estudiante que gracias a su talento se convirtió en el asistente de la Dra. Lorenz y ahora la ayuda tanto en la facultad como en su centro de investigaciones.

17. Adolescentes cazadoras de recompensas

Tras haber creado Weeds y Orange is the new black, Jenji Kohan se transformó en figura de la televisión y el streaming.

En esta serie de Netflix Kohan se unió a Kathleen Jordan -con quien ya había trabajado en American princess, de Lifetime-, para dar vida a la comedia juvenil centrada en las vivencias de las mellizas Sterling y Blair (Maddie Phillips y Anjelica Bette Fellini).

Las progatonistas de la serie de Netflix son hijas de un millonario matrimonio, cuyas vidas cambian cuando accidentalmente se cruzan con Bowser Jenkins (Kadeem Hardison), un cazarrecompensas que trabaja rastreando a los criminales que han logrado evadir a la justicia y que conforma una impensada sociedad con las adolescentes, luego de que lo ayudan a detener a un prófugo gracias a su habilidad con las armas.

18. El robo del siglo

Los grandes robos son una temática atractiva para muchas personas. Dentro de ese género se encuentra esta serie de Netflix, que cuenta una historia basada en hechos reales. El protagonista de esta serie de Netflix es un asalto a un banco más grande ocurrido en Colombia.

En total, los ladrones lograron llevarse del Banco de la República, en la ciudad Valledupar, más de $ 24 mil millones de pesos, equivalente a US$ 33 millones de dólares en 1994.

19. Está bien no estar bien

Desde su estreno, en junio pasado, esta serie de Netflix coreana atrapó a millones de personas en todo el mundo y se convirtió rápidamente en uno de los títulos de origen asiático más populares de este año.

La serie de Netflix cuenta una historia algo oscura, una característica que comparte con su protagonista, una joven y exitosa autora de cuentos para niños que parecen sacados del imaginario gótico de Tim Burton.

20. Los más buscados del mundo

Los documentales relacionados con criminales o del género policial son muy atractivos para el público. Dentro de este género se pueden encontrar muchas series de Netflix, entre las que está Los más buscados del mundo.

En cinco capítulos esta serie de Netflix presenta los perfiles y la audacia de cinco criminales de distintos lugares del planeta. Tal como lo indica la sinopsis de esta serie de Netflix, todos los protagonistas de las historias han logrado evitar la captura "a pesar de las abultadas recompensas y búsquedas globales", algunos por varias décadas.

Entre ellos se pueden mencionar al mexicano Reynaldo "El Mayo" Zambada, quien habría asumido el liderazgo del temido Cártel de Sinaloa en 2016, y reemplazado en el cargo al famoso Joaquín "El Chapo" Guzmán.

También se habla de Félicien Kabuga, el empresario acusado de financiar el genocidio en Ruanda. Su dinero compró los machetes con que en 1994 los hutus mataron a más de 800.000 integrantes de su clan rival, los tutsi.

Fuente: iProfesional