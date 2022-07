A raíz de los cambios de gabinete en el Ministerio de Economía de la Nación, la escalada en el precio del dólar provocó un desequilibrio en el rumbo económico del país. En este sentido, uno de los platos japoneses más reconocidos en el mundo reemplazará uno de sus ingredientes principales, a causa del aumento en su valor y la falta de importación.

En diálogo con ADNSUR, Silvina, encargada de Vento Sushi, recordó que "el jueves pasado" se dieron por enterados de que los productos importados aumentaban su valor.

"El dolar de importación tenía un valor de $125 y se incrementó a $250 . Yo compraba dos cajas de salmón entre 90 a 92 mil pesos, ahora me sale más de $180 mil", indicó. Y explicó que en el comercio esas dos unidades alcanzan para cocinar una semana.

Los precios por las nubes: comienzan a reemplazar el salmón del sushi por trucha patagónica

En relación al impacto en el servicio gastronómico, Silvina señaló que, lo que le preocupa, "es matar a los clientes con el aumento". Por ahora, está sosteniendo el valor de la carta.

"El salmón lo estamos cuidando, lo usamos solamente para los rolles especiales. A los demás los estamos preparando con más productos como el langostino u otros más económicos".

Aumentó todo en Comodoro y los precios se fueron por las nubes: “Todos los días los precios se vuelven a actualizar”

Desde Vento Sushi anticiparon que "esta semana van a sentir el impacto, con el precio nuevo". Debido al incremento, decidieron comprar una sola caja. "No me dan los números para stockearme con la misma cantidad que antes", resaltó angustiada la comerciante, quien confesó que "está el miedo de que no te compren".

"Hoy estuvimos hablando de empezar a reemplazar el salmón por la trucha patagónica. Tengo que conseguir un proveedor de acá para empezar a incorporarlo de a poco", sostuvo. Y esta opción deriva no sólo de los nuevos costos, sino de un paro de importanción. "Lo que me explicó mi proveedor es que ellos por semana piden tres contenedores, y para esta semana tenían uno solo. Va a empezar a faltar el stock.Vamos a tener que empezar a apuntar más a lo que tenemos acá en nuestra región", concluyó.