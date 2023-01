ANSES ofrece un solo pago de 70.000 pesos: cómo cobrarlo y a quiénes alcanza

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) además de regular y organizar el pago de jubilaciones y demás prestaciones sociales, otorga algunos beneficios extra. Uno de ellos es el que permite a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) acceder a un pago único de casi $70.000, si cumplen con algunos requisitos obligatorios.

Estos son presentados, generalmente, como bonos extra o también Asignaciones de Pago Único, las cuáles varían según a quiénes están dirigidos, ya que no podes inscribirte a cualquiera. Algunas veces, incluso, éstas están incluidas con algunas otras prestaciones, como la AUH. Pero siempre, para cada una, es necesario cumplir con algunas normas.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

Las APU, por ejemplo, se pagan por tres motivos: nacimiento, adopción y matrimonio. Cada una de ellas tiene montos diferentes.

🔸 Nacimiento: $11.418

🔸 Matrimonio: $17.098

🔸 Adopción: $68.283

ANSES: requisitos para la APU por adopción

La documentación obligatoria y necesaria para poder cobrarla es la mencionada a continuación:

🔸 Partida de nacimiento, la cual deberá incluir la mención de la adopción.

🔸 El testimonio de la sentencia de adopción.

🔸 DNI con el apellido nuevo.

ANSES: cómo tramitar la Asignación de Pago Único por adopción

Para tramitar las Asignaciones de Pago Único por adopción, o cualquier otra de éstas, tendrás que acreditar todos tus datos personales y vínculos familiares en el sistema de ANSES, corroborando a su vez que los mencionados datos estén actualizados.

En caso de no tus datos no estén actualizados y no te sea posible modificarlos desde la plataforma web, la persona tendrá que acercarse a una oficina del organismo previsional, con los documentos necesarios para su actualización.

Si el solicitante cuenta con la documentación necesaria y los datos actualizados, deberá ingresar en "Atención Virtual", elegir la opción Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguir los pasos que se le indiquen.