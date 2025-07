La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un incremento en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que rige desde julio de 2025.

Esta actualización, establecida por la Resolución 252/2025, se enmarca en la política de ANSES de acompañar la evolución de los precios y la inflación, para evitar que las familias pierdan poder adquisitivo. La fórmula de movilidad, que toma en cuenta la inflación y la variación salarial, garantiza ajustes periódicos que reflejan la realidad económica del país.

Con este aumento, ANSES busca fortalecer la cobertura social y ampliar la protección a los sectores más vulnerables, especialmente a los hogares con menores y personas con discapacidad, que requieren un respaldo económico constante.

Oficializaron el aumento y bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en julio de 2025

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SUAF Y AUH?

Es importante distinguir que el SUAF está dirigido a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y otros grupos con ingresos registrados, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a trabajadores informales, desocupados, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales.

Para julio, la AUH recibió un aumento del 1,5%, con un monto total por hijo menor de edad de $111.141, de los cuales se retienen $22.228 y se pagan $88.913 directamente al beneficiario. La AUH y la Asignación por Embarazo mantienen su esquema de actualización separado pero sincronizado con la movilidad inflacionaria

ANSES anunció un nuevo aumento para la AUH: quiénes cobrarán el triple bono en julio de 2025

¿QUIÉNES COBRAN EL SUAF CON EL AUMENTO EN JULIO DE 2025?

El aumento del 1,5% alcanza a un amplio grupo de beneficiarios dentro del sistema de seguridad social argentino. ANSES confirmó que la suba impacta en:

Trabajadores en relación de dependencia (empleados formales del sector público y privado).

(empleados formales del sector público y privado). Monotributistas registrados.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

(SIPA). Personas que cobran la prestación por desempleo.

Excombatientes de Malvinas .

. Trabajadores cubiertos por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

(ART). Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Este esquema busca abarcar la mayor cantidad de situaciones laborales y sociales, garantizando que los hogares con menores a cargo reciban un respaldo económico acorde a su realidad.

Para acceder a este beneficio, es fundamental que los vínculos familiares estén debidamente acreditados. ANSES exige la presentación de documentación como la partida de nacimiento del menor, DNI de los adultos responsables y del niño o niña. En casos de discapacidad, se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y para adopciones, la sentencia judicial correspondiente. El beneficio se otorga por cada hijo menor de 18 años, sin límite de edad si existe discapacidad.

ANSES alertó a jubilados y pensionados sobre estafas en el pago del aguinaldo de junio de 2025

MONTOS ACTUALIZADOS DEL SUAF A PARTIR DE JULIO 2025

Los nuevos valores del SUAF se estructuran según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla la suma de ingresos de todos los integrantes del hogar. Se establecieron rangos y topes de ingresos para acceder a las asignaciones, que también fueron actualizados.

Asignación IGF hasta $824.838 IGF $824.838,01 - $1.209.707 IGF $1.209.707,01 - $1.396.650 IGF $1.396.650,01 - $4.556.714 Asignación por Hijo $55.574 $37.486 $22.665 $11.688 Asignación por Hijo con Discapacidad $180.947 $128.006 $80.788 — Asignación Prenatal $55.574 $37.486 $22.665 $11.688 Asignación por Cónyuge — — — $13.475

Además, las Asignaciones de Pago Único quedaron establecidas en:

Nacimiento: $64.773

Adopción: $387.317

Matrimonio: $96.991

Los topes de ingresos para cobrar el SUAF también fueron ajustados: el límite individual es de $2.278.357 y el del grupo familiar de $4.556.714. Si los ingresos superan estos valores, no se liquida ninguna asignación bajo este régimen.

ANSES confirmó quiénes no cobrarán el medio aguinaldo de junio de 2025

PLUS POR ZONA DESFAVORABLE Y MODALIDADES DE COBRO

El plus por zona desfavorable continúa vigente para los beneficiarios de AUH y SUAF, pero ANSES aclaró que este adicional se abonará únicamente a quienes cobren mediante cuentas bancarias tradicionales. Los beneficiarios que utilizan billeteras virtuales no recibirán este plus.

El calendario de pagos de julio fue reprogramado debido al feriado nacional del 9 de julio. Los pagos se realizarán escalonadamente según la terminación del DNI, comenzando a principios de mes y extendiéndose durante la primera quincena.

Libreta AUH: quiénes pueden cobrar el complemento de ANSES de casi $800.000 por hijo en junio de 2025

Desde el 9 de julio, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus liquidaciones en el portal Mi ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales para acceder al aumento, ya que se aplica automáticamente.