La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes el pago de un nuevo bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima en mayo de 2025.

Esta medida se suma al incremento del 3,7% en los haberes, confirmado la semana pasada por el Gobierno, en línea con la inflación reflejada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

El bono fue formalmente establecido mediante el Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La medida busca evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo y compensar los efectos negativos del régimen de movilidad anterior.

QUIENES COBRARÁN EL BONO DE ANSES EN MAYO DE 2025

El bono se otorgará principalmente a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la jubilación mínima.

(SIPA) que perciben la jubilación mínima. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

(PUAM). Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación y regímenes especiales.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000. Para aquellos con ingresos superiores, el bono se pagará de forma proporcional y decreciente hasta desaparecer en un tope establecido.

Por ejemplo, un jubilado con un haber cercano a $285.820 recibirá el bono completo, mientras que a partir de montos mayores el bono se reduce escalonadamente hasta $10.000 para haberes próximos a $345.820. El objetivo es que ningún jubilado cobre menos de $355.820 en total, sumando bono y haber.

MONTOS ACTUALIZADOS PARA MAYO

Jubilación mínima: $296.481,75, que sumado al bono totaliza $366.481,75.

Jubilación máxima: $1.995.041,46.

PUAM: $246.527,76, que con el bono alcanza $307.185,40.

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: alrededor de $207.537,22 más bono, totalizando $277.537,2235.

Además, se aplicó un aumento del 3,7% en las asignaciones familiares y sociales, beneficiando a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El bono es de carácter no remunerativo, lo que significa que no será tenido en cuenta para otros cálculos como descuentos o el aguinaldo, lo que representa una desventaja para los jubilados que no lo reciben como parte fija del ingreso.

Los pagos comenzarán a acreditarse a partir de la segunda semana de mayo, siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI de cada beneficiario. El bono se depositará junto con el haber mensual correspondiente