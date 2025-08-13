La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios relevantes en el cronograma de pagos correspondientes al mes de agosto de 2025, una noticia que tiene gran relevancia para millones de argentinos beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

La principal razón de esta alteración en las fechas previstas inicialmente es la declaración de un feriado puente para este viernes 15 de agosto, que junto al domingo 17, día no laborable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, conforman un fin de semana largo en el país.

ANSES: cuáles son las prestaciones que recibirán un bono "extra" en agosto de 2025

FERIADO PUENTE Y DECISIÓN GUBERNAMENTAL

Este año, a diferencia de otros, el 17 de agosto cae domingo, una fecha tradicionalmente inamovible que conmemora uno de los hitos patrios más importantes. Sin embargo, con la intención de fomentar el turismo interno y generar movimiento económico, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, decretó como día no laborable —con fines turísticos— el viernes 15 de agosto.

Esto significa que, aunque el feriado principal es domingo, el viernes se suma para que muchas personas puedan disfrutar de un descanso prolongado.

ANSES: quiénes cobran el pago extra de $78.000 en agosto y cuáles son los requisitos

La resolución establece que esta jornada será optativa para los empleadores del sector privado, quienes podrán decidir si sus trabajadores asisten ese día o no, mientras que para los empleados estatales sí es un día libre obligatorio. Como consecuencia, muchas oficinas públicas, entre ellas las de la ANSES, permanecerán cerradas durante ese viernes, lo que afecta directamente el desarrollo de las tareas administrativas, incluida la acreditación de pagos sociales.

EL CAMBIO DE ÚLTIMO MOMENTO QUE HARÁ ANSES EN EL CALENDARIO DE PAGOS

Debido a esta situación administrativa, la ANSES confirmó que no se efectuarán depósitos ni pagos el viernes 15 de agosto . De este modo, algunos beneficiarios cuyas fechas de cobro inicialmente caían en esa jornada deberán esperar hasta el lunes 18 para recibir sus haberes y beneficios sociales.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Recordemos que el mes de agosto trae consigo importantes incrementos y beneficios adicionales para los titulares de prestaciones sociales. El gobierno ha aprobado un aumento del 1,62% en los montos a cobrar, resultado de la aplicación de la fórmula de movilidad basada en la inflación acumulada a junio de 2025, y a su vez estableció un bono extra de $ 70.000 (setenta mil pesos) para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con el objetivo de aliviar la economía familiar en un contexto complejo.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Por ello, es fundamental que los beneficiarios estén atentos al nuevo calendario, para organizar sus finanzas personales y evitar dificultades.

CALENDARIO COMPLETO DE ANSES EN AGOSTO DE 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Embarazo

DNI terminados en 4: 18 de agosto.

DNI terminados en 5: 19 de agosto.

DNI terminados en 6: 20 de agosto.

DNI terminados en 7: 21 de agosto.

DNI terminados en 8: 22 de agosto.

DNI terminados en 9: 25 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos: 22 de agosto.

Calendario de pago Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo?

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Vale recordar que las pensiones no contributivas comenzaron a percibir sus montos el pasado 8 de agosto y culminarán este jueves. Hoy cobraron quienes tienen DNI que finalizan con 4 y 5.