ANSES confirmó una modificación clave para jubilados y pensionados en el calendario de pagos de agosto 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social brindó detalles sobre los cambios que realizó este miércoles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios relevantes en el cronograma de pagos correspondientes al mes de agosto de 2025, una noticia que tiene gran relevancia para millones de argentinos beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
La principal razón de esta alteración en las fechas previstas inicialmente es la declaración de un feriado puente para este viernes 15 de agosto, que junto al domingo 17, día no laborable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, conforman un fin de semana largo en el país.
FERIADO PUENTE Y DECISIÓN GUBERNAMENTAL
Este año, a diferencia de otros, el 17 de agosto cae domingo, una fecha tradicionalmente inamovible que conmemora uno de los hitos patrios más importantes. Sin embargo, con la intención de fomentar el turismo interno y generar movimiento económico, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, decretó como día no laborable —con fines turísticos— el viernes 15 de agosto.
Esto significa que, aunque el feriado principal es domingo, el viernes se suma para que muchas personas puedan disfrutar de un descanso prolongado.
La resolución establece que esta jornada será optativa para los empleadores del sector privado, quienes podrán decidir si sus trabajadores asisten ese día o no, mientras que para los empleados estatales sí es un día libre obligatorio. Como consecuencia, muchas oficinas públicas, entre ellas las de la ANSES, permanecerán cerradas durante ese viernes, lo que afecta directamente el desarrollo de las tareas administrativas, incluida la acreditación de pagos sociales.
EL CAMBIO DE ÚLTIMO MOMENTO QUE HARÁ ANSES EN EL CALENDARIO DE PAGOS
Debido a esta situación administrativa, la ANSES confirmó que no se efectuarán depósitos ni pagos el viernes 15 de agosto. De este modo, algunos beneficiarios cuyas fechas de cobro inicialmente caían en esa jornada deberán esperar hasta el lunes 18 para recibir sus haberes y beneficios sociales.
Recordemos que el mes de agosto trae consigo importantes incrementos y beneficios adicionales para los titulares de prestaciones sociales. El gobierno ha aprobado un aumento del 1,62% en los montos a cobrar, resultado de la aplicación de la fórmula de movilidad basada en la inflación acumulada a junio de 2025, y a su vez estableció un bono extra de $ 70.000 (setenta mil pesos) para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con el objetivo de aliviar la economía familiar en un contexto complejo.
Por ello, es fundamental que los beneficiarios estén atentos al nuevo calendario, para organizar sus finanzas personales y evitar dificultades.
CALENDARIO COMPLETO DE ANSES EN AGOSTO DE 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.
Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 4: 18 de agosto.
- DNI terminados en 5: 19 de agosto.
- DNI terminados en 6: 20 de agosto.
- DNI terminados en 7: 21 de agosto.
- DNI terminados en 8: 22 de agosto.
- DNI terminados en 9: 25 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos: 22 de agosto.
Calendario de pago Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo?
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
Vale recordar que las pensiones no contributivas comenzaron a percibir sus montos el pasado 8 de agosto y culminarán este jueves. Hoy cobraron quienes tienen DNI que finalizan con 4 y 5.
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.