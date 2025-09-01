ANSES confirmó un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados en septiembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes una nueva actualización en los haberes jubilatorios y asignaciones familiares que regirá a partir de septiembre de 2025.

Según informó el organismo, el incremento será en línea con la fórmula de movilidad que toma en cuenta la inflación registrada dos meses antes, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este ajuste representa una mejora para los beneficiarios, aunque se encuentra por debajo de las tasas inflacionarias actuales, lo que continúa generando debate sobre el poder adquisitivo real de los ingresos sociales en el país.

El anuncio de ANSES llega en un contexto económico donde la inflación continúa siendo un desafío para los ingresos fijos. El aumento, si bien corresponde a la fórmula vigente, ha sido motivo de críticas por parte de distintos sectores que consideran que este ajuste es insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo real de jubilados y beneficiarios de programas sociales.

Especialistas destacan que la fórmula de movilidad, que ajusta los haberes y asignaciones según variables económicas como salarios y precios, busca preservar cierto equilibrio fiscal, pero enfrenta tensiones frente a la dinámica inflacionaria actual. Esto podría derivar en mayores demandas sociales para modificar el esquema de actualización y fortalecer el ingreso de los sectores más vulnerables.

ANSES CONFIRMÓ AUMENTO Y BONO EXTRAORDINARIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Con la aplicación del 1,9% de aumento, el haber mínimo para jubilados pasa de $314.305,37 a $320.277,17. A este monto se le debe sumar el bono mensual extraordinario vigente, que asciende a $70.000, llevando el ingreso total mínimo a $390.277,17.

Este bono, impuesto por el Gobierno como un refuerzo para mitigar la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación persistente, sigue siendo clave para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En cuanto a la jubilación máxima, esta se actualizó a $2.155.162,17, ajustándose en la misma proporción. Este techo establece el límite máximo que puede cobrar un beneficiario bajo el régimen general de la seguridad social, y su actualización es fundamental para quienes poseen haberes más elevados.

LOS NUEVOS AUMENTO DE ANSES EN SEPTIEMBRE DE 2025

La actualización no solo alcanzó a los haberes jubilatorios, sino que también impactó en otras prestaciones claves administradas por la ANSES. La Prestación Básica Universal (PBU), destinada a personas en situación de vulnerabilidad sin otras fuentes de ingreso, quedó establecida en $146.512,19. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se otorga a personas de más de 65 años que no cumplen con los requisitos para una jubilación tradicional, aumentó a $256.221,74.

Estos montos son esenciales para garantizar una red de seguridad social que permita a los sectores con menores recursos contar con un sustento básico para su subsistencia.

Paralelamente, la ANSES confirmó que las asignaciones familiares también tendrán un incremento del 1,9%. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $115.088, aunque debido a la retención del 20% que se realiza para el pago del impuesto a las ganancias, el desembolso efectivo directo para las familias será de $92.070,40.

Para los niños y adolescentes con discapacidad que perciben esta asignación, el monto se ajustó a $374.744, con un pago efectivo tras retenciones de $299.795,20. Estas medidas buscan reforzar el apoyo económico a las familias con niños en condiciones de vulnerabilidad, sabiendo que este segmento es uno de los más afectados por el impacto inflacionario.

CALENDARIO COMPLETO DE ANSES EN SEPTIEMBRE 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.

Prestación por Desempleo