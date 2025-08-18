La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento en septiembre de 2025 a las jubilaciones, pensiones y asignaciones, conforme a la fórmula de movilidad vigente desde julio de 2024.

Este ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y se empezará a acreditar a partir del 8 de septiembre.

El presidente Javier Milei ratificó la continuidad de esta modalidad, descartando un aumento extraordinario del 7,2% y un bono adicional de $110.000, enfatizando que el esquema actual garantiza incrementos sostenibles en el tiempo para los beneficiarios del sistema previsional.

AUMENTO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES EN SEPTIEMBRE DE 2025

El ajuste del 1,9% implica cambios significativos en los haberes mínimos, máximos y en las pensiones no contributivas. Con la actualización, el haber mínimo pasará de $314.243 a $320.213 y quienes perciben el bono extraordinario de $70.000 alcanzarán un total de $390.213. El haber máximo quedará en $2.154.737, manteniéndose el bono fijo para quienes cobran la mínima.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se verán impactadas de la siguiente manera: para invalidez o vejez, el nuevo monto será de $224.194,02, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) crecerá a $256.221,74, ambas sumando el bono extraordinario para quienes corresponda.

El calendario de pagos también está definido, con pensiones y jubilaciones que se liquidarán según la terminación del DNI entre el 8 y el 26 de septiembre, diferenciándose entre quienes perciben haberes mínimos y los que cobran montos superiores.

IMPACTO EN LAS ASIGNACIONES Y PRESTACIONES FAMILIARES

El aumento del 1,9% también se traslada a las asignaciones, principalmente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). El monto bruto por hijo menor se incrementará de $112.942 a $115.088, aunque la ANSES retendrá un 20% correspondiente al control de salud y escolaridad, por lo que el pago neto será de $92.070,40.

Para los hijos con discapacidad, el monto bruto subirá hasta $374.744, con un pago directo tras la retención del 20% de $299.795,20. En las zonas consideradas desfavorables —como La Pampa, Chubut, Neuquén, entre otras— la AUH bruta será de $149.615, lo que, luego de la retención, deja un pago neto de $119.692. Para hijos con discapacidad en estas zonas, la cifra alcanza los $487.169 brutos.

Además, las familias beneficiarias pueden sumar la Tarjeta Alimentar, que mantiene los montos de agosto: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos. Así, un hogar con un hijo cobrará un total aproximado de $144.301,78 mensuales, mientras que familias con tres o más hijos superarán los $380.000 mensuales en ingresos combinados.

Finalmente, el Gobierno recordó que continúa abierta hasta fin de año la presentación de la Libreta AUH, trámite mediante el cual los beneficiarios pueden cobrar el 20% retenido durante 2024, gestionándolo por la app o página web de Mi ANSES o de forma presencial sin turno. El pago correspondiente se acredita dentro de los 60 días posteriores a la entrega del formulario.

Para los beneficiarios que deseen consultar los montos y calendario de pagos, pueden hacerlo ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, donde se detallan los importes brutos, las retenciones y los montos netos a cobrar, junto con las fechas según la terminación del DNI.

Estos aumentos y formalidades buscan proteger el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y familias en un contexto económico con inflación persistente, asegurando incrementos que reflejen la evolución real de los precios y mantengan la sustentabilidad del sistema previsional argentino.