La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente que en octubre de 2025 se implementará un aumento en los haberes jubilatorios y pensionarios, según lo establecido por la movilidad previsional vigente.

Este ajuste es fundamental dado que, sumado al bono extraordinario que continuará vigente durante ese mes, garantiza que ningún beneficiario reciba un ingreso cercano a los $400.000 consolidando así una mejora en el poder adquisitivo de los adultos mayores y pensionados del país.

Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

ANSES CONFIRMÓ AUMENTO Y BONO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN OCTUBRE 2025

Este incremento del 1,87% debe entenderse en el marco de la movilidad previsional que se aplica cada trimestre en Argentina, cuyo objetivo es ajustar los haberes jubilatorios en función de una fórmula que combina la evolución salarial y la recaudación tributaria. Dada la inflación persistente y el incremento generalizado de precios, estos ajustes resultan esenciales para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Sumado a esto, el Bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente en octubre de 2025, se mantiene como una ayuda fundamental que complementa los ingresos previsionales, especialmente para los sectores de menores ingresos y situaciones de vulnerabilidad social. Este refuerzo contribuye a paliar el impacto de la inflación y el aumento sostenido del costo de vida.

ANSES habilitó créditos de hasta $3.000.000 para jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF: cómo acceder

La conjunción del aumento por movilidad y el bono refuerza la política social del Estado para proteger a quienes han finalizado su vida laboral y dependen de la seguridad social como su única fuente de recursos.

Este incremento resulta clave para la economía de los jubilados y pensionados, ya que eleva la jubilación mínima a $326.266,35 y la máxima a $2.195.463,70. Cabe destacar que la suma del bono de refuerzo de $70.000 sigue vigente, por lo que el ingreso mínimo real garantizado asciende a $396.266,35 para quienes cobran la jubilación mínima.

ANSES pagará casi $550.000 por única vez: a quiénes alcanzará y cómo se podrá obtener

Este ajuste no solo afecta a las jubilaciones y pensiones contributivas, sino que también impacta en la actualización de otros beneficios importantes administrados por ANSES, tales como:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): incrementa a $261.013,09. Incorporando el bono, el monto sube a $331.013,09, representando una mejora considerable para este segmento.

incrementa a $261.013,09. Incorporando el bono, el monto sube a $331.013,09, representando una mejora considerable para este segmento. Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: alcanzan un nuevo valor de $228.386,45 y con el bono llegan a $298.386,45, asegurando que estas personas en situación más vulnerable mantengan un ingreso digno.

alcanzan un nuevo valor de $228.386,45 y con el bono llegan a $298.386,45, asegurando que estas personas en situación más vulnerable mantengan un ingreso digno. Madres de siete hijos: su beneficio mínimo también se ajusta a $326.266,35, y con el bono de refuerzo, el monto garantizado será de $396.266,35, equiparándose al mínimo para jubilados y pensionados.

Este aumento refleja tanto la actualización automática por movilidad como un esfuerzo para mejorar la situación económica de los sectores más afectados, contemplando el contexto inflacionario y la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional.

LA MODIFICACIÓN QUE HARÁ ANSES POR EL FERIADO LARGO DE OCTUBRE 2025

Adicionalmente a la actualización de los haberes, ANSES informó que el calendario habitual de pagos para octubre deberá reprogramarse debido a la modificación del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10 de octubre. Este cambio afecta directamente las fechas previstas originalmente en la Resolución 1091/2024.

ANSES confirmó un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo: de cuánto será y a partir de cuándo

Por lo general, cuando un día de pago coincide con un feriado trasladado, ANSES suele adelantar la fecha de cobro para evitar inconvenientes a los beneficiarios. Sin embargo, la nueva organización del calendario todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El calendario publicado hasta la actualidad contempla las siguientes fechas, sujetas a modificación:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (potencial cambio por el feriado).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

La reprogramación que finalmente adopte ANSES tratará de evitar que los beneficiarios tengan que esperar a cobrar en un día inhábil, algo que podría generar demoras o inconvenientes logísticos, especialmente para quienes dependen exclusivamente de esos ingresos.

Para los jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones que administra ANSES, es fundamental estar atentos a las comunicaciones oficiales sobre el calendario definitivo de pagos, debido al impacto del feriado trasladado en la planificación de cobro de sus haberes. La institución suele publicar actualizaciones oficiales por sus canales institucionales, redes sociales y sitios web oficiales.

Además, se recomienda verificar siempre las fechas de cobro según el último número del DNI, ya que esta metodología es la que utiliza ANSES para organizar su calendario, facilitando el pago escalonado y la atención en entidades bancarias.