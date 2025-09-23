La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente que los jubilados y pensionados del país recibirán tres aumentos en sus haberes antes de que finalice el año 2025.

Estos incrementos se dan en un contexto económico marcado por una inflación que los argentinos viven diariamente, afectando el poder de compra en ámbitos como alimentos, servicios, medicamentos y productos básicos. Para los jubilados, cuyo ingreso suele ser fijo y en muchos casos limitado, estos ajustes son fundamentales para poder afrontar las subas sostenidas de precios, que deterioran la calidad de vida y el acceso a bienes esenciales.

Desde el gobierno, a través de ANSES y las declaraciones oficiales, se busca brindar cierto alivio y previsibilidad para este sector de la población, consciente de que la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos. Preservar el valor real de los haberes frente a la inflación es un objetivo clave para mantener la estabilidad y protección social de más de 7 millones de argentinos que dependen de esta prestación.

Si bien el aumento de octubre está confirmado y ya representa un primer alivio, la evolución de los próximos dos meses será decisiva para evaluar el impacto final del año. En caso de que la inflación continúe elevada, los ajustes automáticos podrían ser mayores, mientras que variaciones a la baja podrían reducir estos incrementos. ANSES, en colaboración con el Indec, monitorea constantemente las cifras para aplicar el mecanismo con precisión y garantizar transparencia.

LA MODIFICACIÓN QUE HARÁ ANSES POR EL FERIADO LARGO DE OCTUBRE 2025

Adicionalmente a la actualización de los haberes, ANSES informó que el calendario habitual de pagos para octubre deberá reprogramarse debido a la modificación del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10 de octubre.

Este cambio afecta directamente las fechas previstas originalmente en la Resolución 1091/2024.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

TRES AUMENTOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES ANTES DE TERMINAR EL 2025

Esta medida fue anunciada por el presidente Javier Milei y forma parte del esquema de actualización automática mensual que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta política busca garantizar que los ingresos de los beneficiarios mantengan cierto grado de ajuste frente a la realidad inflacionaria que afecta a la economía nacional.

El mecanismo de actualización fue diseñado para que los incrementos en los haberes no dependan de decisiones discrecionales sino que respondan directamente a la inflación oficial, permitiendo que los jubilados no pierdan poder adquisitivo ante la suba generalizada de precios. Sin embargo, este ajuste contiene un rezago de dos meses, lo que implica que la actualización salarial de cada mes toma como referencia el índice inflacionario registrado dos meses antes.

Por ejemplo, para el mes de octubre 2025, el incremento será del 1,9%, correspondiente al IPC oficial de agosto, que es el último índice anunciado oficialmente por el Indec en el momento del anuncio. Este esquema busca dar previsibilidad y transparencia al sistema de aumentos, aunque también genera un desfase que puede afectar la sincronización de las mejoras en los ingresos respecto a la inflación real del momento.

BONO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES

La ANSES precisó que el bono de $70.000 en octubre está destinado a los jubilados y pensionados que perciben la mínima dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), acompañado por un aumento del 1,9% en sus haberes.

También beneficiará a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o a madres de siete hijos, y a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos estos casos, el plus se abonará automáticamente junto con los haberes mensuales, simplificando el acceso para los beneficiarios.

Los montos que se pagarán en octubre serán:

Jubilación mínima: $326.362,44, que con el bono suma $396.362,44.

$326.362,44, que con el bono suma $396.362,44. PUAM: $261.089,91; más bono: $331.089,91.

$261.089,91; más bono: $331.089,91. PNC: $228.453,71; más refuerzo: $298.453,71.

$228.453,71; más refuerzo: $298.453,71. Jubilación máxima: $2.196.110,25 (no recibe bono).

Además del bono, la actualización del 1,9% por movilidad se aplicará también a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos montos se ajustan automáticamente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).

LOS ÚLTIMOS 3 AUMENTOS DE ANSES EN 2025

El calendario previsto por ANSES contempla tres incrementos para los próximos meses, pero hasta la fecha, sólo está definido de forma concreta el aumento de octubre. El cronograma es el siguiente:

Octubre: aumento del 1,9%, correspondiente al IPC de agosto.

aumento del 1,9%, correspondiente al IPC de agosto. Noviembre: ajuste condicionado a la inflación registrada en septiembre, porcentaje que será anunciado próximamente por el Indec.

ajuste condicionado a la inflación registrada en septiembre, porcentaje que será anunciado próximamente por el Indec. Diciembre: ajuste a partir del IPC de octubre, cuyos datos se conocerán en noviembre.

Este último punto mantiene la incertidumbre en las proyecciones de ingresos para los jubilados, ya que las cifras de inflación para septiembre y octubre serán clave para determinar cómo evolucionarán los haberes en los últimos dos meses del año. Desde ANSES aseguraron que una vez publicados estos índices, las actualizaciones se aplicarán automáticamente, sin necesidad de nuevas intervenciones administrativas o políticas.