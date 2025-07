La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario completo de pagos para el mes de julio de 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares, asignaciones de pago único y Seguro por Desempleo.

Este mes, además del tradicional aumento por movilidad, que se ubicó en un 1,5% en consonancia con la inflación de mayo, se mantendrá un bono extraordinario de 70.000 pesos para jubilados y pensionados con haberes mínimos, una medida que busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El aumento del 1,5% responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC para el mes de mayo, y se aplica a todas las prestaciones previsionales y asignaciones sociales que administra ANSES.

Por otra parte, el bono de 70.000 pesos se mantiene para los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo y para beneficiarios de Pensiones No Contributivas. Este bono es no remunerativo, no está sujeto a descuentos ni aporta para otros beneficios. Para quienes superan el haber mínimo, el bono se otorga de forma proporcional hasta alcanzar el tope que suma el haber mínimo más el bono.

El aumento y el bono buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales debido a la inflación y a la fórmula de movilidad vigente desde 2021, que fue modificada parcialmente en 2024. La decisión de mantener el bono extraordinario responde a la necesidad de proteger a quienes cobran los haberes mínimos, que representan un porcentaje importante del total de beneficiarios del sistema previsional argentino.

El bono también se extiende a las Pensiones No Contributivas, que incluyen pensiones por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, con montos que alcanzan hasta $379.294,79 en casos específicos.

Prestación Monto con aumento + bono (julio 2025) Jubilados y pensionados mínimos $309.294,79 + $70.000 = $379.294,79 PNC por vejez o discapacidad $216.506,35 + $70.000 = $286.506,35 PNC madres con siete hijos Hasta $379.294,79 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $247.435,83 + $70.000 = $317.435,83 AUH $111.141 bruto, con retención del 20%, pago efectivo: $88.912,80 AUH con discapacidad $361.894 bruto, pago efectivo: $289.515,20 SUAF primer rango $55.574 por hijo; $180.953 por hijo con discapacidad Asignación por Embarazo Igual a AUH, pago directo: $88.912,80 Fondo de Desempleo Mínimo: $156.700; máximo: $313.400, según SMVM vigente

Estos montos reflejan la actualización por movilidad y el impacto del bono extraordinario, que representa un alivio económico significativo para los sectores más vulnerables.

CALENDARIO DE PAGO DE ANSES PARA JULIO 2025

El cronograma de pagos se extiende desde el martes 8 de julio hasta el 29 de julio, con fechas específicas según la terminación del DNI y el tipo de prestación:

Prestación Fechas de pago (julio 2025) Pensiones No Contributivas (PNC) Del 8 al 15 de julio, según terminación de DNI Jubilaciones y pensiones mínimas Del 8 al 22 de julio, según terminación de DNI Jubilaciones y pensiones superiores Del 23 al 29 de julio, según terminación de DNI Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF Del 8 al 22 de julio, según terminación de DNI Asignación por Embarazo (AUE) Del 10 al 23 de julio Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) 10 y 22 de julio Prenatal y Maternidad Del 14 al 18 de julio Fondo de Desempleo Del 22 al 28 de julio

Las fechas de cobro para jubilados y pensionados con haberes mínimos, por ejemplo, son:

DNI terminados en 0: 8 de julio

8 de julio DNI terminados en 1: 10 de julio

10 de julio DNI terminados en 2: 11 de julio

11 de julio DNI terminados en 3: 14 de julio

14 de julio DNI terminados en 4: 15 de julio

15 de julio DNI terminados en 5: 16 de julio

16 de julio DNI terminados en 6: 17 de julio

17 de julio DNI terminados en 7: 18 de julio

18 de julio DNI terminados en 8: 21 de julio

21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, el pago se realiza entre el 23 y el 29 de julio, también según terminación del DNI.

Además, la ANSES recordó que todos los pagos se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada titular, y que los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus cobros a través de la plataforma Mi ANSES ingresando con su CUIL y clave de la seguridad social.

CÓMO CONSULTAR Y QUÉ TENER EN CUENTA

Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y clave personal. Allí podrán verificar el calendario según su terminación de DNI y el tipo de prestación que reciben.

Es fundamental que los titulares mantengan actualizados sus datos bancarios para evitar demoras en la acreditación de los haberes y bonos.