El cierre del año 2025 llegará con una noticia alentadora para millones de jubilados y pensionados del sistema nacional: cuatro beneficios confirmados que, acumulados, configurarán el ingreso más alto para el sector previsional en todo el año.

Así lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que anunció que en diciembre se aplicará un aumento por movilidad, el pago del bono extraordinario, el sobresaliente medio aguinaldo y un reintegro especial por compras realizado mediante el programa Beneficios ANSES, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Este conjunto de beneficios se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias, según el calendario de pagos habitual ordenado por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI). No será necesaria ninguna gestión adicional por parte de los beneficiarios, lo que agilizará y facilitará el acceso al dinero. Este panorama representa un respiro necesario en un contexto económico desafiante, marcado por una inflación sostenida y una presión creciente sobre los ingresos de sectores vulnerables.

AUMENTO Y BONO EXTRAORDINARIO DE ANSES EN DICIEMBRE DE 2025

El aumento por movilidad que se aplicará en diciembre responde a la fórmula de actualización trimestral vigente establecida en la Ley de Movilidad Previsional. Esta fórmula combina el crecimiento de los salarios y la recaudación tributaria para ajustar los haberes, pero su base más reciente y directa es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a octubre de 2025.

El objetivo esencial de esta medida es compensar la pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación acumulada durante el año, que sigue manteniéndose en niveles elevados pese a los esfuerzos gubernamentales por controlarla. Este ajuste se aplicará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, multiplicando el impacto en la economía doméstica de cientos de miles de hogares.

Junto con este aumento, el bono extraordinario de $70.000, que fue instituido para paliar la crisis inflacionaria, continuará vigente. Este bono está pensado para reforzar los ingresos de aquellos jubilados cuyos haberes no superan el mínimo establecido, pero también existe un esquema proporcional para quienes cobren montos mayores, siempre hasta alcanzar ese tope general.

La continuidad de este bono es una señal clara del compromiso oficial para respaldar a los sectores más necesitados, que suelen ser los más afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

Este refuerzo se suma a otras medidas complementarias para contener la inflación y minimizar su impacto en la economía familiar, sobre todo en edades en las que la capacidad para generar ingresos adicionales es limitada.

MEDIO AGUINALDO Y PROGRAMA BENEFICIOS ANSES: UN IMPULSO EXTRA PARA EL CONSUMO

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como medio aguinaldo, es una prestación anual que se abona en dos ocasiones, junio y diciembre, y significa un alivio clave para los jubilados y pensionados en el último mes de cada año. En diciembre, el SAC se pagará junto con la jubilación y el bono extraordinario, amplificando el ingreso total y permitiendo a los beneficiarios planificar mejor sus gastos.

Este pago extra suele destinarse a saldar gastos extraordinarios, como la compra de medicamentos, el pago de servicios, la adquisición de ropa para el invierno o alimentos para las fiestas, ya que los recursos ordinarios suelen resultar insuficientes.

Además, el programa Beneficios ANSES, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano, dará un impulso adicional a los ingresos previsionales. Este programa devuelve hasta $120.000 mensuales a quienes realicen compras con tarjeta de débito en comercios adheridos, fomentando un círculo virtuoso entre la protección social y la dinamización del comercio local.

La acreditación se realiza automáticamente, dentro de los siete días posteriores a la compra, lo que da mayor fluidez a los haberes de los jubilados sin requerir trámites ni procesos engorrosos. Así, este beneficio no solo refuerza el poder adquisitivo sino que también promueve la inclusión financiera y la formalización de las transacciones comerciales.

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES PODRÍAN COBRAR HASTA $850.000 EN DICIEMBRE 2025

El efecto combinado de todos estos beneficios para diciembre de 2025 incrementará sustancialmente el ingreso mensual de los jubilados. Según estimaciones oficiales:

La jubilación mínima estará cercana a los $333.000 sin contar el aguinaldo.

Al adicionar el bono extraordinario, el total será aproximadamente $403.000.

Sumando el medio aguinaldo, el ingreso mensual acumulado llegará a cerca de $736.000.

Por si fuera poco, para quienes cumplan con los requisitos y utilicen la tarjeta de débito en comercios adheridos, el reintegro del programa Beneficios ANSES puede sumar hasta $120.000, elevando el ingreso global a más de $850.000 en muchos casos, un nivel histórico para los haberes previsionales.

Este aumento significativo ayudará a contrarrestar los graves efectos de una inflación que en 2025 alcanzó tasas acumuladas por encima del 90%, afectando especialmente a aquellos sectores con ingresos fijos.

RECOMENDACIONES Y CALENDARIO DE PAGOS PARA DICIEMBRE

ANSES ratificó que el pago de todos estos beneficios será automático y se ajustará al calendario de pagos habitual según la terminación del DNI, facilitando la organización de los beneficiarios.

Es importante que los jubilados y pensionados mantengan sus datos bancarios actualizados en el sistema, para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación de haberes.

Además, se aconseja aprovechar el programa Beneficios ANSES para maximizar el ingreso mediante compras con tarjeta de débito en comercios adheridos, ya que es un beneficio que no requiere inscripción previa ni trámites complejos.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo