La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia urgente a través de todos sus canales oficiales para proteger a jubilados y beneficiarios de los distintos planes sociales que administra, ante el aumento de intentos de estafa que se registran especialmente en el mes de junio, cuando se abona el aguinaldo.

Cada año, el pago del aguinaldo genera un incremento en la actividad fraudulenta dirigida a los adultos mayores y a quienes reciben beneficios sociales. Los estafadores aprovechan la necesidad y la expectativa de los beneficiarios para intentar obtener datos personales y bancarios bajo falsas promesas o supuestas gestiones administrativas. Por ello, ANSES ha intensificado su campaña de prevención para evitar que los usuarios caigan en estas trampas.

LA ADVERTENCIA DE ANSES A JUBILADOS Y PENSIONADOS SOBRE ESTAFAS

Según explicaron desde ANSES, una de las modalidades más frecuentes consiste en el envío masivo de correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o llamadas telefónicas provenientes de remitentes desconocidos o poco confiables. Estos mensajes incluyen enlaces a sitios web falsos que imitan el diseño oficial de ANSES y solicitan datos sensibles como el número de CUIL, claves personales, contraseñas y datos bancarios, argumentando la necesidad de validar trámites o adelantar pagos.

Estos formularios y sitios fraudulentos buscan engañar a los usuarios para que compartan información que luego es utilizada para realizar operaciones ilícitas, como transferencias no autorizadas o robo de identidad.

La institución remarcó que nunca se comunica para pedir datos personales o bancarios a través de mensajes, correos o llamadas no solicitadas. Los únicos canales oficiales para trámites, consultas y denuncias son:

El número telefónico gratuito 130

La plataforma digital Mi ANSES (accesible con CUIL y clave personal)

La atención virtual disponible en el sitio web oficial de ANSES

Estos canales garantizan la confidencialidad y la integridad de la información ingresada, evitando riesgos de seguridad.

Además, ANSES advirtió que todos los trámites realizados en la institución son gratuitos, por lo que no es necesario contratar gestores o intermediarios. Si bien estos pueden intervenir en algunos casos, no son indispensables y no deben cobrar por trámites que la ANSES ofrece sin costo.

¿QUÉ HACER ANTE UNA SITUACIÓN SOSPECHOSA?

Ante cualquier mensaje, llamada o correo sospechoso, ANSES recomienda:

No compartir información personal, bancaria o claves.

No ingresar en enlaces o descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

Reportar inmediatamente la situación a través de los canales oficiales.

Para realizar denuncias o consultas, los usuarios pueden:

Ingresar a Mi ANSES con su CUIL y clave personal y utilizar las opciones de contacto.

Enviar una denuncia por escrito a la dirección: Paseo Colón 329, 5° piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Acudir personalmente a cualquier oficina de ANSES o a la sede central en Av. Paseo Colón 329, CABA.

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y LA INFORMACIÓN

La campaña de ANSES busca no solo alertar sobre las estafas sino también educar a los beneficiarios para que reconozcan señales de fraude y actúen con precaución. La confianza en los canales oficiales y la prudencia al compartir datos personales son las mejores herramientas para evitar ser víctimas de delitos informáticos.

En un contexto donde la digitalización de trámites es cada vez más común, la protección de la información personal se vuelve un pilar fundamental para garantizar el acceso seguro a los derechos sociales y jubilatorios.