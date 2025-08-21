En un contexto de constantes ajustes y políticas sociales orientadas a acompañar a las familias argentinas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para el mes de septiembre de 2025.

Este sistema, que beneficia a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, jubilados, pensionados del SIPA y excombatientes de Malvinas, se ajusta acorde con la inflación y los convenios salariales para garantizar la protección social de millones de argentinos.

El SUAF es un pilar fundamental en la política de bienestar social del Estado argentino, ya que asegura un apoyo económico directo a los núcleos familiares, vinculando este beneficio a la relación laboral formal y a la situación de vulnerabilidad de sus integrantes. En particular, el SUAF alcanza a trabajadores en relación de dependencia de todo el país y a actores sociales específicos como monotributistas inscriptos; además incluye a jubilados y pensionados dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), excombatientes de Malvinas y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Este sistema se diferencia de otras asignaciones universales —como la Asignación Universal por Hijo (AUH)— al estar destinado a quienes mantienen vínculo laboral o créditos previsionales, configurando así una herramienta que no solo fortalece el ingreso familiar, sino que incentiva la formalización laboral y la estabilidad social.

TODOS LOS AUMENTOS DEL SUAF EN SEPTIEMBRE DE 2025

A continuación se detallan los nuevos valores de cada uno de los beneficios que componen el SUAF, así como las implicancias de estos aumentos para los diferentes sectores que dependen de estas asignaciones para complementar sus ingresos familiares.

Asignación por hijo

Este es uno de los beneficios más reconocidos del SUAF. Para septiembre, el monto de la asignación por hijo registrará un aumento que lo llevará de $56.489 en agosto a $57.492. Esta asignación está destinada a trabajadores formales que cumplan con los límites de ingresos previstos por la normativa vigente.

El incremento apunta a compensar parcialmente la inflación acumulada y a asegurar que las familias con menores recursos mantengan un soporte económico básico para la crianza y el desarrollo de los niños.

Asignación por hijo con discapacidad

Para los hogares que tienen a su cargo hijos con discapacidad, el beneficio también experimentará una mejora, pasando de $183.861 a $187.195 en septiembre. Este monto refleja la necesidad de una mayor asistencia para cubrir gastos médicos, educativos y especiales que suelen demandar estos casos. Además, este monto es crucial para la inclusión social y el acompañamiento integral de estas familias.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH es un programa social dirigido a hogares con ingresos informales o en situación de pobreza, y su actualización también es clave para garantizar el acceso a derechos. En septiembre de 2025, la AUH se actualizará a $115.064,72.

Para aquellos hogares con hijos con discapacidad bajo el régimen AUH, el monto ascenderá al equivalente de $374.670,30. Estas cifras ratifican el compromiso del Estado con la cobertura social en la franja más vulnerable, donde muchas familias dependen exclusivamente de esta asignación para cubrir necesidades básicas.

Asignación por Embarazo para Protección Social

Este beneficio destinado a mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad social se fija en septiembre en $92.051,77. La Asignación por Embarazo no solo cumple una función económica, sino también sanitaria y social, incentivando controles pre y postnatales que favorecen la salud maternoinfantil.

Asignación por Nacimiento y Adopción

El apoyo por la llegada de un nuevo integrante a la familia también viene con un ajuste significativo. La asignación por nacimiento será de $67.062,91, mientras que la ayuda para adopciones alcanza un monto sustancialmente mayor: $401.004,96.

Este último monto se justifica debido a las características particulares y el marco legal que envuelven los procesos de adopción, además del apoyo integral que se busca otorgar a estas familias.

Asignación por Matrimonio y Cónyuge

Para quienes formalizan una unión matrimonial o tienen derecho a asignación por cónyuge, los valores también aumentan. La asignación por matrimonio será de $100.421,34, mientras que la asignación por cónyuge llegará a $13.955,90. Estos beneficios, aunque tienen menos beneficiarios, aportan un complemento importante para los hogares.

Asignación Familiar por Prenatal

Este beneficio presenta un sistema de tramos según los ingresos familiares, reconociendo las diferencias sociales y económicas para otorgar un monto acorde a la realidad familiar:

Familias con ingresos hasta $860.486 recibirán $57.535,98

recibirán $57.535,98 Entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

$38.809,62 Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

$23.472,41 Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Este esquema progresivo complementa los recursos en función de la capacidad contributiva, garantizando un mínimo general y respetando la justicia distributiva.

Ayuda Escolar Anual

Por último, la ayuda escolar anual tiene importancia para fomentar el acceso y la continuidad educativa. Para septiembre, tanto la ayuda escolar general como la atención especial para hijos con discapacidad mantendrán un valor de $86.615,00. Este importe sirve para cubrir gastos relativos a material, vestimenta y otras necesidades vinculadas al ciclo escolar.

Los incrementos aplicados en este paquete de asignaciones reflejan una actualización acorde con la evolución inflacionaria del país y con la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las familias argentinas. La continuidad y el ajuste periódico de estos beneficios son piezas clave para la estabilidad social, reafirmando el rol de ANSES como un organismo central en la política social y redistributiva.