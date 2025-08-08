La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una actualización de sus prestaciones para agosto de 2025, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que registró una variación del 1,6%.

Este ajuste impacta de manera directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales, beneficiando a los sectores sociales más vulnerables del país.

LAS PRESTACIONES SOCIALES CON “BONO EXTRA” DE ANSES EN AGOSTO 2025

En este contexto, las jubilaciones experimentan un incremento del 1,6%, lo que sitúa la jubilación mínima en $314.305,37 y el haber máximo en $2.114.561,35.

Jubilaciones, pensiones, AUH y Tarjeta Alimentar: los nuevos aumentos que confirmó ANSES en agosto de 2025

Este aumento también afecta los demás beneficios que gestiona ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que llegará a $251.444,80 en agosto, así como las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, que alcanzarán un monto de $219.970,45, el cual puede incrementarse a $289.970,45 con el bono correspondiente.

El segmento de las asignaciones familiares también recibe su ajuste mensual. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó a $112.941 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% de este monto como mecanismo de control que se libera mediante la presentación de la Libreta AUH, herramienta que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores, resultando en un pago efectivo de $90.352,80 por hijo.

Además, la Asignación por Embarazo incrementó su monto a $112.919,26, destinada a acompañar a las mujeres durante el periodo de gestación, mientras que el Complemento Leche, un beneficio adicional de $40.000, apunta a asegurar la alimentación de niños menores de 3 años.

La Tarjeta Alimentar, cuya entrega es automática junto con la AUH, se mantiene como un complemento fundamental para la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Su monto varía según la cantidad de hijos, otorgando $52.250 para familias con un hijo o beneficiarias de Asignación por Embarazo, $81.936 para hogares con dos hijos, y $108.062 para aquellos con tres o más hijos.

Estas medidas se enmarcan en una política de ajuste mensual de prestaciones que busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, que según el INDEC, fue del 1,6% en junio de 2025, y acumula un alza del 15,1% en lo que va del año. Además, destacan que los sectores con mayores aumentos de precios en junio fueron educación (3,7%) y vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), aspectos que impactan directamente en los gastos de los hogares con necesidades sociales.

CALENDARIO DE PAGOS DE ANSES DE AGOSTO 2025

Los pagos ya tienen fecha asignada según tipo de prestación y terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI 0: 8/8

DNI 1: 11/8

DNI 2: 12/8

DNI 3: 13/8

DNI 4 y 5: 14/8

DNI 6: 18/8

DNI 7: 19/8

DNI 8: 20/8

DNI 9: 21/8

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 22/8

DNI 2 y 3: 25/8

DNI 4 y 5: 26/8

DNI 6 y 7: 27/8

DNI 8 y 9: 28/8

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 8/8

DNI 1: 11/8

DNI 2: 12/8

DNI 3: 13/8

DNI 4: 14/8

DNI 5: 18/8

DNI 6: 19/8

DNI 7: 20/8

DNI 8: 21/8

DNI 9: 22/8

Asignación por Embarazo

DNI 0: 11/8

DNI 1: 12/8

DNI 2: 13/8

DNI 3: 14/8

DNI 4: 18/8

DNI 5: 19/8

DNI 6: 20/8

DNI 7: 21/8

DNI 8: 22/8

DNI 9: 25/8

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 11/8

DNI 2 y 3: 12/8

DNI 4 y 5: 13/8

DNI 6 y 7: 14/8

DNI 8 y 9: 18/8

PNC (Pensiones No Contributivas)

DNI 0 y 1: 8/8

DNI 2 y 3: 11/8

DNI 4 y 5: 12/8

DNI 6 y 7: 13/8

DNI 8 y 9: 14/8

Asignaciones Familiares de PNC

Todos los documentos: del 8/8 al 10/9

Asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción

Todos los DNI: del 11/8 al 10/9

Prestación por Desempleo