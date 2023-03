ANMAT prohibió la venta de un reconocido alfajor: Cuál es y por qué es peligroso para el consumo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sacó del mercado una reconocida marca de alfajores en todo el país, a causa de que el producto no cumplía con las normas alimenticias estipuladas por la institución gubernamental.

Se trata de la marca santafesina Merengo, que comercializaba múltiples golosinas con el sello de libres de gluten, algo que el organismo no comprobó en la realidad. Esto significa que las materias primas analizadas no son aptas para la población celíaca.

Anmat prohibió toda la línea de la marca, por lo que además los alfajores, también quedarán fuera de circulación los conitos de dulce de leche, bocaditos de chocolate y entre otros.

Personas con celiaquía

Se trata de una reacción inmunológica al ingerir gluten genera una inflamación que daña el revestimiento del intestino delgado y que puede generar problemas médicos.

Para esta enfermedad no existe un tratamiento o cura, si no que la persona deberá comenzar con una dieta que no incluya gluten en las preparaciones o en los productos en sí.

Por este motivo es indispensable que los envoltorios tengan en condiciones el sello de "apto" o "no apto" para celíacos ya que ese permite que los consumidores no se vean afectados ante alguna irregularidad.