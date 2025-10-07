En un contexto donde la seguridad alimentaria cobra una relevancia crucial para quienes padecen celiaquía o alergias al gluten, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una alerta que busca proteger a esta población vulnerable. La necesidad de prestar atención a los productos consumidos, especialmente aquellos que aseguran ser libres de gluten, se vuelve fundamental para evitar riesgos graves para la salud.

Esta situación pone en evidencia la importancia de contar con controles estrictos y efectivos en la comercialización y rotulación de alimentos. El consumo accidental de gluten puede provocar reacciones severas en personas sensibles, desde problemas digestivos hasta complicaciones inmunológicas. Por ello, garantizar la veracidad de las etiquetas es un aspecto que impacta directamente en la calidad de vida de miles de personas.

En este marco, la ANMAT informó que solicitó el retiro del mercado de un lote específico de galletitas que estaban siendo comercializadas como libres de gluten, pero que en realidad contienen harina de trigo entre sus ingredientes, lo que las hace peligrosas para quienes deben evitar este componente.

La decisión de retirar este lote del mercado se tomó luego de que el Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredón, Buenos Aires, realizara un monitoreo y detectara que el producto exhibía el símbolo de Alimento Libre de Gluten sin contar con la autorización correspondiente, debido a la presencia de harina de trigo en su composición.

El producto involucrado es un paquete de galletitas integrales con castañas de cajú y almendras, dietéticas, de la marca Jasmine, conocido comercialmente como Cookies amendoas e castanhas. El lote afectado es el X19225B01 y tiene fecha de vencimiento el 11 de julio de 2026.

Ante esta situación, la ANMAT está trabajando en conjunto con la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires para garantizar que el retiro del lote involucrado se realice de forma rápida y efectiva, protegiendo así la salud de quienes consumen estos productos.

Recomendaciones para la población

La ANMAT recomienda a todas las personas celíacas o alérgicas al gluten que posean este lote del producto mencionado que se abstengan de consumirlo inmediatamente para evitar posibles reacciones adversas.

Asimismo, se aconseja a quienes tengan consultas o necesiten más información que se comuniquen directamente con la empresa importadora.

Cabe aclarar que aquellos comercios que comercialicen estas galletitas deben proceder a retirar el producto del mercado y contactar a sus proveedores para coordinar su devolución, evitando así que siga circulando y poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Esta medida refleja la importancia de la vigilancia constante y la colaboración entre las autoridades sanitarias y la industria alimentaria para garantizar productos seguros y confiables, especialmente para quienes dependen de una alimentación libre de gluten para mantener su bienestar.

