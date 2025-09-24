Aniversario 92: la Casa del Niño de Comodoro, pilar de contención para 34 chicos entre 0 y 18 años

El 21 de septiembre, día de la primavera, la Casa del Niño de Comodoro Rivadavia celebró sus 92 años de historia, consolidándose como un pilar fundamental de la ciudad en la atención y contención de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

La institución continúa ofreciendo un espacio seguro, educativo y recreativo para niños y adolescentes que atraviesan distintas dificultades familiares, sociales o económicas, garantizando su derecho a la educación, la salud, la alimentación y la recreación.

En diálogo con ADNSUR, Nadia, directora de la Casa del Niño, explicó en detalle el funcionamiento de la institución y el trabajo diario que realizan junto a su equipo: “A pesar de los años, la Casa sigue viva y latiendo. Actualmente contamos con 34 niños, niñas y adolescentes, todos escolarizados desde los dos años hasta los 18. Durante la semana, se combinan actividades educativas y recreativas, y los fines de semana realizamos talleres de estimulación, actividades al aire libre y recreación”, contó, destacando también el rol de la Asociación Cooperadora de Casa del Niño, que brinda apoyo constante para cubrir las necesidades de los chicos.

La directora detalló cómo transcurre un día típico en la institución: “Los chicos se levantan por la mañana, desayunan y participan en la jugoteca o en la escuelita, donde reciben apoyo pedagógico a través del Ministerio de Educación. Luego llega el almuerzo, seguido de la merienda, baño, tareas y actividades recreativas. Los fines de semana continuamos con talleres y salidas al cine, plazas o eventos de la comunidad, procurando que los chicos estén siempre ocupados y estimulados”, explicó Nadia.

La institución cuenta además con un equipo técnico renovado, que incluye psicóloga, psicopedagoga, trabajadora social y vice directora, roles que fortalecen la contención integral de los chicos y permiten trabajar de manera más eficiente con las distintas necesidades que se presentan en la Casa. Asimismo, se ha creado un anexo para adolescentes varones, de 13 a 16 años, con el objetivo de brindar un espacio adaptado a su edad y requerimientos, separado de los más pequeños, que van de 0 a 12 años.

“Cada historia es única. Los niños llegan a la Casa a través del Servicio de Protección de Derechos, luego de denuncias de escuelas, vecinos o familiares por situaciones de negligencia o violencia. El objetivo es siempre trabajar para que, cuando sea posible, los chicos puedan volver a sus hogares, aunque en algunos casos esto no es factible y se inicia un proceso de adopción. Actualmente, entre 10 y 12 de nuestros niños están en proceso de adopción”, explicó Nadia.

La directora subrayó que, si bien todos los chicos tienen mamá y papá, muchos provienen de hogares donde no se pueden garantizar condiciones mínimas de cuidado, alimentación, educación y salud. La Casa del Niño actúa como espacio protector temporal, trabajando junto a las familias para generar condiciones que permitan, en la medida de lo posible, la reintegración familiar.

“La medida de residencia es generalmente por 180 días, tiempo durante el cual se busca garantizar que los niños estén en un entorno seguro, con sus derechos cubiertos, mientras se trabaja con sus familias para corregir las situaciones que motivaron la intervención”, agregó.

El aniversario número 92 se celebró con diversas actividades recreativas y culturales, incluyendo shows de tango, juegos en el pelotero y la participación de la comunidad y autoridades provinciales, destacando la importancia del apoyo social constante para el desarrollo de los niños y adolescentes que viven en la Casa.

“Es muy gratificante escuchar a ex residentes que recuerdan su paso por la Casa y cómo los ayudó a crecer. Cada aniversario es una oportunidad para visibilizar nuestro trabajo y agradecer a la comunidad que nos acompaña y hace posible que podamos brindar un hogar, educación y contención a quienes más lo necesitan”, concluyó Nadia.

A lo largo de 92 años, la Casa del Niño de Comodoro Rivadavia ha demostrado ser mucho más que un refugio temporal. Se trata de un espacio integral de contención, educación y desarrollo, donde cada niño tiene derecho a crecer, aprender, jugar y proyectar su futuro, reafirmando el compromiso de la institución con la infancia, la comunidad y el bienestar de toda la ciudad.