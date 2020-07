CAPITAL FEDERAL - Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus. El conductor de "Podemos hablar", programa que se emite los sábados por Telefe, informó que tuvo síntomas leves. Se encuentra “bien y aislado” en una clínica porteña.

Andy Kusnetzoff tiene coronavirus: Lo contó en Radio Metro



“Yo estoy bien pero ya el sábado a la emisión (de “PH”, por Telefe) llegué medio ‘baqueteado’. Estaba con un poco de tos”, explicó por teléfono a sus compañeros y los oyentes con una voz notoriamente afectada.



“Por precaución el lunes dije ‘me voy a hacer ver’ y fui a la clínica donde estoy ahora; me hice ver, me hice el hisopado y hace un rato me dieron el resultado y di positivo en Covid”, agregó Kusnetzoff, según informó Telefe Noticias.



“Por suerte no tengo fiebre, tengo esta tos y estoy transitándolo. Hay que cuidarse; el que me conoce sabe que soy muy ‘obse’, venía esquivándolo desde que vine de Europa y ya no quería dar besos ni abrazos”, dijo sobre los cuidados que mantenía. Sin embargo, se contagió de coronavirus.



“Estamos en un momento muy jodido. Es un momento muy difícil de contagios, así que les diría que se cuiden. Mi familia está bien; por suerte están sin síntomas”, finalizó Kusnetzoff.



El programa de “PH” emitido el sábado por la noche fue grabado el miércoles de la semana pasada y asistieron cuatro invitados: el chef Christophe Krywonis, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex “Gran Hermano” y conductora Romina Malaspina.



Fue el propio Kusnetzoff el que se comunicó con ellos para hacerles saber que había dado positivo en Covid-19, aunque hasta el momento ninguno de ellos manifestó síntomas que hagan pensar que pudieron haberse contagiado.