La noticia comenzó a circular hace algunos días y desde entonces el interés no dejó de crecer. En redes sociales y entre los fanáticos del rock nacional, se multiplican los mensajes que hablan de un evento único en la región. El protagonista es Andrés Calamaro, figura central de la música argentina, que vuelve a escena con un recital que promete quedar en la memoria colectiva.

Los seguidores del artista esperaban desde hace tiempo la confirmación de una fecha en la Patagonia. El propio Calamaro alimentó la expectativa con un saludo especial dirigido a los vecinos de Trelew, en el que anticipó que habrá un reencuentro musical pensado para recorrer parte de su trayectoria y también repasar nuevas canciones.

El concierto será el domingo 2 de noviembre en el Predio Ferial de Trelew, a partir de las 21 horas. El anuncio oficial reactivó la emoción de los fanáticos que ya comenzaron a organizar viajes y reservas para no perderse la ocasión. Se trata de una oportunidad histórica para volver a ver en vivo a uno de los referentes más influyentes del rock nacional.

La venta de entradas comenzó de manera simultánea en puntos de Trelew, Puerto Madryn y a través de internet. En Trelew pueden adquirirse en Discomundo (San Martín 60) y en Mutual AMECyS (Gales 295) . En Puerto Madryn están disponibles en Ósea Moda (25 de Mayo 71) y en el Sindicato de Empleados de Comercio (Av. Fuerte San José 349). Para quienes quieran asegurarse el acceso sin moverse de su ciudad, se habilitó además la compra online mediante Tuentrada.com.

El precio general de las entradas para campo fue fijado en $95.200. Los organizadores remarcaron que se trata de un espectáculo de primer nivel, con despliegue técnico y escénico similar al de las principales capitales del país.

El próximo 2 de noviembre será, para Trelew y para toda la región, una jornada marcada por la música y la emoción. Andrés Calamaro volverá a subir a un escenario patagónico y, a juzgar por la expectativa previa, la noche quedará grabada en la memoria de miles de personas.