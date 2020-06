COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Los feriantes de "La Saladita” de Comodoro Rivadavia presentaron a las autoridades municipales, un protocolo en el que se contemplan medidas de seguridad y sanitarias, que permiten habilitar la feria en los próximos días. Gustavo Fita, secretario de coordinación de la Municipalidad, explicó que se analiza dicho documento para ser elevado el pedido de autorización.

"Se viene trabajando con referentes de la feria, han trabajado en un protocolo que lo han presentado la semana pasado, le dijimos que vamos a trabajarlo con el comité de salud, para ir viendo de qué manera se podría ir analizando una reapertura, teniendo en cuenta las cuestiones sanitarias”, dijo Fita, al recordar que la feria está cerrada desde marzo, cuando se declaró la emergencia por la pandemia de coronavirus.

El funcionario aclaró que son 200 familias las que viven de estas actividades en la feria, pero se trata de un lugar reducido con mucha circulación de gente “debemos ser cautelosos y tomar todos los recaudos, y a veces se complican los controles en estos lugares abiertos”, manifestó.

Asimismo, explicó que se debe contar con la autorización provincial y nacional para poder concertar la reapertura de “La Saladita”. Al respecto, destacó que “en la ciudad se vienen abriendo distintas actividades, pero también tenemos que entender que con lo que ha pasado en Trelew, nos abre otra vez una alarma para estar con los ojos bien abiertos”, puntualizó.

Fita además valoró que en Comodoro no haya circulación de coronavirus ni casos positivos, pero aclaró que “debemos ser cuidados para que este no suceda y no tengamos que retrotraer medidas”.